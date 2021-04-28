Doğa yürüyüşü kabusa dönüştü

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Eskiçeşme Mahallesi'nde yaşayan ve bugün öğle saatlerinde yakınları ile birlikte Göktepe Dağı'na doğa yürüyüşüne giden evli ve iki çocuk annesi 47 yaşındaki Seyhan Akdağ düşerek sağ ayağını kırdı. Yerinden kalkamayan Akdağ için yakınları telefon ile Muğla Büyükşehir Belediyesi ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

BİR SAATLİK OPERASYON İLE KURTARILDI

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık 800 metrelik Göktepe Dağı'ndaki kayalık bölgeye güçlükle tırmanarak ulaştığı Akdağ'a sağlık ekipleri önce olay yerinde müdahale etti. Sağ ayak bileğinin üzerinden kırık olan Akdağ daha sonra sedye yardımı ile bir saat süren operasyon sonrası Kıbrıs Şehitler Caddesi'nde bekleyen ambulansa getirildi. Akdağ Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

“KAPANMADAN ÖNCE DOĞADA YÜRÜYÜŞ YAPMAK İSTEDİK”

Akdağ'ın yakınlarından Eşref Akkalaycı, “Amacımız kapanma öncesi dolayşıp hava almaktı, zaten pandemi nedeni ile zor günler geçirdik hareketsiz kaldık, doğada birkaç saat için yürümeye çıkmıştık. Seyhan düşerek ayağını kırdı, sağlık ekiplerinden yardım istedik. Çünkü o bölgeden indirmemiz mümkün değildi, sağolsun hızlı bir şekilde bize ulaştılar” diye konuştu. Seyhan Akdağ'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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