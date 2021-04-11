Hobi bahçeleri yıkıldı, vatandaş gözyaşına boğuldu

İlk olarak Amerika’da ortaya çıkan ve 1980'li yıllarda da ülkemizde başlayan ‘hobi bahçeleri’ ile ilgili, tarım arazilerinin bir takım aracılar tarafından bölünüp satılmasının önüne geçilmesi için geçen yıl Ekim ayında meclisten geçen Torba Yasa’da düzenleme yapıldı.

Düzenlemeyle mağdur olduklarını belirten gerçek hobi bahçe sahipleri seslerini yükseltmeye başladı. SÖZCÜ'ye mağduriyetle ilgili olarak Türkiye'nin her yerinden yüzlerce yazı ve fotoğraf gönderildi.

Gerçek hobi bahçe sahipleri, “Bizi rantçılarla bir tutmasınlar, yasalar çerçevesinde paralarımızı yatırdık, hayallerimizi elimizden almasınlar” dedi. Hobi bahçe sahiplerinin korktukları başlarına geldi ve yıkım başladı.

ÇOK SAYIDA JANDARMA SEVK EDİLDİ

Ankara'nın Sincan Belediyesi Çarşamba günü 10 adet hobi bahçesini yıkmaya jandarmalar, TOMA ve KİRPİ korumasında kepçelerle geldi. 10 adet hobi bahçesinin Çarşamba günü, kalan kısmının ise hafta sonu yıkımları tamamlandı.

Çarşamba günkü yıkımda çok sayıda vatandaş olay yerinde toplanarak yıkıma karşı çıktı. Olay yerine sevk edilen jandarma sayısının fazlalılığı dikkat çekti.

Yıkıma karşı çıkan vatandaşlar bir süre kepçelerin üzerine çıkarak yıkımı engellemeye çalıştı. Vatandaşlar, daha sonra jandarmayı ikna etmeye çalışarak yıkımı engellemeye çalışsa da çabaları sonuç vermedi.

Hobi bahçelerinden geriye moloz yığınları kaldı. Bazı vatandaşların duygu dolu anlar yaşadığı, göz yaşlarını tutamadığı görüldü.

“BİR GÖZ KULÜBEMİZDE BAHÇEMİZİ EKİP BİÇTİK”

Vatandaşlar şu yakarışlarda bulundu:

* Ankara Sincan'da Anayurt Köyündeki evleri yıkılan mağdurlardanız. 10 tane hobi bahçemizi yıktılar. Lütfen bizi birileri duysun.”

* Ben burayı evlerin tuvaletlerini temizleyerek aldım. Şu an kredi ödüyorum. Kalanını da bir şekilde öderim. Ama yıkılan hayallerimin kredisi yok.

* Bizler hobi bahçesi sahipleriyiz. Bir göz kulübemizde bahçemizi ekip biçip toprakla buluşmak için emek harcadık. Hobi bahçeleri ile ilgili yasada düzenleme rica ediyoruz.

* Bizlerin elinden tutun yardımcı olun lütfen. Hobi bahçeleri yıkılmasın.

ÜLKE GÜNDEMİNE OTURMUŞTU

Daha çok belediyelerin alt yapısını hazırlayıp küçük parçalara bölerek kiraladığı topraklarda sebze ve meyve yetiştiriciliğinin yapılmasını sağladığı hobi bahçeleri ülke gündemine oturdu.

İlk olarak Amerika’da ortaya çıkıp hükümet tarafından I. Dünya Savaşı boyunca insanları bahçelerinde yiyeceklerini üretmeye teşvik ettiği bu bahçeler savaş boyunca insanların morallerini yüksek tutmak, için bir nevi rahatlama bahçeleri olarak kuruldu.

Peşinden 19. yüzyılın ortasında Alman Doktor Daniel Schreber'in çocuklara oyun alanı oluşturmak için yaptığı projeyle Almanya'da ‘Schrebergarten’ olarak devam etti. Bugün Almanya'da yaklaşık 1 milyon 400 binden fazla bahçe olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca burada Federal Küçük Bahçe Yasası ile ülke genelinde 19 hobi bahçeciliği federasyonu bulunuyor.

ÖNCE BÜYÜKŞEHİRLERDE BAŞLADI

Kentin gürültüsü, trafiği ve stresinden uzaklaşmak, toprakla uğraşmak, kendi ürünlerini yetiştirmek isteyenler için hobi bahçeciliği önemli bir fırsat olarak görülerek ülkemizde de 1980'li yıllarda önce büyükşehirlerde başladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ile bağlı kalmayıp tarımla iç içe olan tüm illerimize yayıldı. Bu proje hükümetlerce de desteklenince devreye belediyeler girdi.

Yoğun taleple birlikte verimli tarım arazileri, ovalar, yılda üç ürün alınan tarlalara bile hobi bahçesi kurulmaya başlandı. Buralarla ilgili yasal bir düzenleme olmadığı için de hükümet ve yerel yönetimler uzun süre bu yapılaşmaya göz yumdu. İmara aykırı yapılan hobi bahçelerinin bir bölümü imar barışıyla yasal hale getirildi.

Gelinen son noktada, hobi bahçeleri hobi olmaktan çıkarak rant olayına dönüşüp tarımsal üretimi tehdit eder boyuta ulaşınca Tarım ve Orman Bakanlığı bir yasa çıkarmak zorunda kaldı.