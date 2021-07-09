İki kıza çarpıp ölümüne neden olan alkollü sürücü: Önüme çıktıklarını görmedim

Çorlu’da dün arkadaşlarıyla bir kafeteryada oturup vakit geçiren lise 2’nci sınıf öğrencisi Elif Aslı Şentürk ile 8’inci sınıf öğrencisi Tuana Göksel, saat 22.30 sıralarında evlerine dönmek için yola çıktı.

Çevreyolu Emlak Konutları Köprüsünün altında, yolun karşısına geçmek isteyen Şentürk ile Göksel’e, Cengizhan G. yönetimindeki 34 ZB 0311 plakalı otomobil çarptı.

Şentürk ile Göksel hayatını kaybetti, sürücü Cengizhan G. ise polis tarafından gözaltına alındı. Bir fabrikada bilgi işlem görevlisi olarak çalışan Cengizhan G.’nin yapılan kontrolde 1,75 promil alkollü olduğu belirlendi.

Bugün emniyetteki işlemleri ardından sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Cengizhan G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İfadesinde, bir lokantada yemek yiyip alkol aldıktan sonra otomobiliyle Ergene ilçesindeki evine gitmek için yola çıktığını belirten Cengizhan G.’nin, “Hızım 90 ile 100 kilometreydi. D-100 karayolu Emlak Konutları mevkisine geldiğimde, önüme çıktıklarını görmedim. Gördüğümde ise çok geçti, duramadım. Çarpmanın etkisiyle otomobilin hakimiyetini kaybettim” dediği öğrenildi.

Şentürk ve Göksel’in cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. DHA