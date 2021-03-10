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İstanbul’da rehine operasyonu

Üsküdar'da 20 yaşındaki M. B.,, Fas uyruklu dini nikahlı eşini bıçakla rehin aldı. Polis ekiplerinin ikna çabaları başarısız  olunca özel harekat polisleri çağrıldı. Yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucunda  rehin alınan kadın kurtarıldı.

Güncellenme: 14:17, 10/03/2021
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Olay, dün Çengelköy Mahallesi, Bekardere Caddesi, Ayvalık Suyolu Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi.

İddiaya göre 20 yaşındaki M.B.,2 yıldır birlikte olduğu Fas uyruklu N. F. isimli kadına dini nikahı kıydı. M. B.’den hamile olduğu öğrenilen N. F. ile M. B. arasında şiddetli geçimsizlik yüzünden kavga çıktı.

M.B’nin  eşine sürekli şiddet uygulayarak darp ettiği öğrenildi. Kişinin eşini bıçakla rehin aldığı ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak şüpheliyi ikna etmeye çalıştı. İkna çalışmaları başarısız kalınca bölgeye polis özel harekat ekipleri sevk edildi.

Ekipler, hamile eşini rehin alan şüpheliyi  gözaltına alınarak polis merkezine götürdü. Sağlık ekipleri yüzünde yara ve darp izleri bulunan hamile N. F.’yi ambulansla hastaneye götürdü.  Gözaltına alınan, daha sonra adliyeye sevk edilen şüphelinin “Kasten Yaralama” ve “Uyuşturucu Madde Kullanımı” olmak üzere (5) adet suç kaydının bulunduğu öğrenildi. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:13:55,