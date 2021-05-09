İzmir’de ortalık karıştı! Ölü ve yaralılar var

Olay, saat 15.30 sıralarında Çimentepe Mahallesi, 600 Sokak’ta meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen ancak aralarında husumet bulunan iki grup arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

TÜFEKLE YARALADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kemal E. (47) ile karşı gruptan Cüneyt E. (52) ve Ahmet E. pompalı tüfekle yaralandı. Yaralılar, yakınları tarafından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Kemal E. ile Cüneyt E.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ayrıca, kavgada darp sonucu yaralanan 2 kişi de ayakta tedavi edilmelerinin ardından taburcu edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Elalmış hayatını kaybetti. Cüneyt Elalmış’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. DHA

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