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Kaçakçılara ağır darbe: 24 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 24 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Güncellenme: 18:16, 01/03/2021
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Kaçakçılara ağır darbe: 24 gözaltı

Ankara genelindeki gerçekleştirilen operasyonlarda 140 litre kaçak/sahte alkol ve 506 kilogram tütün ele geçirildiği belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik 22-28 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 24 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyonlarda 1 milyon 802 bin 650 adet makaron, 113 bin 631 adet muhtelif elektronik eşya, 536 adet puro, 506 kilogram tütün, 341 adet bandrol, 140 litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirilmiştir” denildi. İHA

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