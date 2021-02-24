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Karaman’da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Karaman'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si kadın 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncellenme: 23:52, 24/02/2021
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Karaman’da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Yeni Mahalle İbrahim Öktem Caddesi’ndeki kavşakta meydana geldi.

Ömer Dilekçi yönetimindeki 70 AAF 035 plakalı otomobil, Batuhan Sunay idaresindeki 70 EN 255 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Sunay’ın kullandığı otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada, sürücüler Ömer Dilekçi, Batuhan Sunay ve otomobillerde bulunan Kürşat Sunay, Hülya Yıldırım ve İmican Yıldırım yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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