Kontrolden çıkan minibüs dehşet saçtı

Gümüşsuyu Mahallesi, Mimar Sinan Sokak'ta dün akşamüstü park halindeki minibüsün sürücüsü aracını çalıştırmaya çalışırken yokuş aşağıya kaymaya başladı. Tüm çabalara rağmen durmayan araç, süt satışı yapan Serdar Aslan ve arabasının başında toplanan vatandaşların arasına daldı. Araç ancak bir eve çarparak durabildi.

O sırada aracın başında toplanan vatandaşlar canlarını zor kurtarırken süt satan Serdar Aslan ağır yaralandı. Çevredeki hastaneye kaldırılan Serdar Aslan doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.