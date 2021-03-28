Kucaklarında bebekleriyle okuma-yazma öğreniyorlar

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncelik verdiği ifade edilen insan odaklı sosyal faaliyetleriyle yaşamlara dokunmaya devam ettiği bildirildi. Altyapı hizmetlerinin yanı sıra sağlık, spor, kültür ve birçok alanda farklı projeleri uygulamaya koyduğu bildirilen Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim konusunda da her yaş grubuna yönelik çalışmalar gerçekleştirdiği belirtildi.

ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE EĞİTİME GELİYORLAR

Dezavantajlı bölgelerde ikamet eden yurttaşların ilgi gösterdiği çalışmaların başında da okuma-yazma kursları geliyor. Tarsus ilçesine bağlı, Günyurdu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve çoğunluğunu tarım arazilerinde çalışan ailelerin oluşturduğu Atgirmez mevkiinde Büyükşehir Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açılan okuma-yazma kursuna ilgi her geçen gün artıyor. Okuma-yazma kursuna özellikle kadınlar ilgi gösteriyor. İleri yaş almış kadınların yanı sıra kucağında çocuğuyla birlikte kurslara gelen kadınlar da var, hamile olanlar da. Her biri farklı hikâyeye sahip olan kadınlar, yaklaşık 4 aylık eğitimin ardından yavaş yavaş da olsa okuyabilmenin ve yazabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

30 KADIN BÜYÜKŞEHİR SAYESİNDE OKUMA YAZMA ÖĞRENİYOR

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nin Atgirmez'de açtığı “Oyun Atölyesi” bünyesinde faaliyet yürüten ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle hayata geçirilen okuma-yazma kursunun 1. kademesini bitiren kadınlar, 2. kademeyi de başarıyla tamamlayarak ilkokul diploması alabilmek için çaba sarf ediyor. 2020 yılı Ekim ayında başlayan ve pandemi kısıtlamaları nedeniyle kesintiye uğramasına rağmen süren okuma-yazma kursuna şu an 30 kadın katılıyor. Talebin yoğun olduğu ve Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerinden Cemre Çopur'un verdiği kursun yeni dönem çalışmaları ise nisan ayında başlayacak.

HER GÜN AYNI HEYECANLA SIRALARDA YERLERİNİ ALIYORLAR

Çocukları öğleden sonraları Oyun Atölyesi'nde eğitim alan anneler, sabah saatlerinde okuma-yazma öğrenebilmek için sıralarındaki yerlerini heyecanla alıyor. Kadınlar, oldukça dikkatli şekilde öğretmenlerinin tahtaya yazdıklarını dinleyip, kitaplarını takip ediyor. Bazıları kucaklarında çocuklarıyla birlikte kalktıkları tahtada ismini ve farklı kelimeleri yazabilmenin ve öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

EV İŞLERİNİ BİTİRİP, ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE KURS YOLUNA KOYULUYOR

Sabahın erken saatlerinde kalkarak temizlik ve bulaşık gibi ev işlerini halleden, ardından yemek hazırlıklarını yapan 4 çocuk annesi, 38 yaşındaki Fatma Engin, kimseye bırakamadığı 2 yaşındaki en küçük çocuğu Hüseyin'i de yanına alarak kursun yolunu tutuyor. Hem mahalle komşusu hem de kurs arkadaşları olan kadınlarla buluştuktan sonra birlikte büyük bir heyecanla kurs kapısından içeri giren Engin, “Önce eşimi işe, çocuklarımı okula gönderiyorum. Ev işimi yapıyorum, yemeğimi hazırlıyorum. Çocuğumu alıp okula geliyorum. Bırakamıyorum çocuğumu, kendimle getiriyorum. Okumayı çok istiyordum. Allah razı olsun. Çocuklarım için okumak istiyorum. En azından bir yere gittiğim zaman, hastaneye gittiğimde kimseye sormadan okuyabiliyorum. Ben okumadım, çocuklarımın okumasını çok istiyorum. Elimden geldiği kadar da okuturum” dedi.

“HEDEFİM VAR KUAFÖR SALONU AÇMAK İSTİYORUM”

İkinci kademe kursunu da başarıyla bitirip ilkokul belgesi alarak, iş yaşamına girmek istediğini ifade eden 2 çocuk annesi 34 yaşındaki Halime Abaytürkan ise “Hastaneye tek başıma gidemiyordum. Şimdi gidebiliyorum. Çocuklarıma okuma yazmayı öğretiyorum. Ayaklarımın üstünde durmak istiyorum. Hedefim var. Kuaför salonu açmak istiyorum. Kendi işimin olmasını istiyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Atgirmez okuma-yazma kursu birim sorumlusu Olga Özer, çocuklar için Oyun Atölyesi olarak açılan kursta kadınların talebi üzerine okuma-yazma kursu da vermeye başladıklarını ifade ederek, “Kadınlarımızın isteği doğrultusunda okuma-yazma kursuna başladık. Eylül ayından bu yana okuma yazma kursumuz devam ediyor. Bir bölüm kadınımızın birinci kademede, bir bölüm kadınımız da ikinci kademede devam ediyor. Şu anda istek de çok fazla. Nisan ayında kurs bittikten sonra tekrar devam ettireceğiz” ifadelerine yer verdi.