Muğla’da kıyıya 3 metre mesafede 6 köpek balığı görüntülendi
Muğla'nın Ortaca ilçesinin Sarıgerme Plajı açıklarında avlanan 6 köpek balığı görüldü. Köpek balıklarının kıyıya oldukça yaklaşması görenleri telaşlandırdı.
Ortaca ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki dünyaca ünlü Sarıgerme Plajı’nda köpek balıkları zaman zaman kıyıya 3 metre mesafeye kadar yaklaştı.
“BÜYÜK ŞAŞKINLIK İÇERİSİNDEYİM”
Sahil kesiminde gezintiye çıkan Servet Şimşek, 6 köpek balığını avlanırken görüntüledi.
Şimşek, “Sahilden açık mesafede camgöz ve kum türü köpek balıkları görüyorduk. Ancak kıyıya bu kadar yakın ilk kez görüyoruz. Büyük bir şaşkınlık içerisindeyim” dedi. DHA