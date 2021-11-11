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Muğla’da kıyıya 3 metre mesafede 6 köpek balığı görüntülendi

Muğla'nın Ortaca ilçesinin Sarıgerme Plajı açıklarında avlanan 6 köpek balığı görüldü. Köpek balıklarının kıyıya oldukça yaklaşması görenleri telaşlandırdı.

Yayınlanma: 23:44 - 11 Kasım 2021 Güncellenme:
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Ortaca ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki dünyaca ünlü Sarıgerme Plajı’nda köpek balıkları zaman zaman kıyıya 3 metre mesafeye kadar yaklaştı.

“BÜYÜK ŞAŞKINLIK İÇERİSİNDEYİM”

Sahil kesiminde gezintiye çıkan Servet Şimşek, 6 köpek balığını avlanırken görüntüledi.

Şimşek, “Sahilden açık mesafede camgöz ve kum türü köpek balıkları görüyorduk. Ancak kıyıya bu kadar yakın ilk kez görüyoruz. Büyük bir şaşkınlık içerisindeyim” dedi. DHA

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