Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü

Olay Elmalı ilçesine bağlı Uzunköprü Hanönü Mahallesi’nde meydana geldi. Salih K. ile eşi Hülya K. arasında dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hülya K., eşini bıçakla yaraladı. Olayın haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri eve sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Salih K.nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Salih K.nin cenazesi Elmalı Devlet Hastanesi morguna konuldu. Elmalı Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise Hülya K.yi gözaltına aldı. (DHA)