Tek yumurta ikizinin kimliğiyle 10 yıl kaçmış

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2011 yılında Çorum’da işlenen bir cinayet nedeniyle ‘kasten öldürme ve ‘silahlı tehdit’ suçlarından hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin Uygun’un, İzmir’in Seferihisar ilçesinde olduğunu tespit etti.

Ekipler, Hüseyin Uygun’un kendisine çok benzeyen tek yumurta ikizinin kimlik belgesini kullanarak yakalanmaktan kurtulduğunu, yine aynı kimlik belgesiyle dışarıda rahatlıkla dolaştığını saptadı.

Hüseyin Uygun’un kullandığı otomobil, Güzelbahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde durduruldu.

Gözaltına aşınan Hüseyin Uygun, jandarma komutanlığına götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Uygun, tutuklandı.

Bu arada, Hüseyin Uygun’un kullandığı otomobilin de kardeşine ait olduğu belirtildi. DHA