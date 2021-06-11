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Terör örgütü propagandası yapan kişiye 1.5 yıl hapis cezası

Kayseri'de sosyal medya hesabından PKK/PYD/YPG terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Suriye uyruklu A.E. (28), 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Güncellenme: 21:03, 11/06/2021
HaberlerGünün İçinden
Terör örgütü propagandası yapan kişiye 1.5 yıl hapis cezası

Suriye uyruklu A.E.’nin sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/YPG/PYD propagandası yaptığı belirlendi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli A.E., hakkında ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan dava açıldı.

Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık A.E., hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmediğini belirten sanık A.E., söz konusu paylaşımların propaganda kapsamında olduğunu bilmediğini öne sürerek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık A.E.’yi, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. DHA

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