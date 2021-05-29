Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Tramvay yolunda kaza: Seferler aksadı

İstanbul Topkapı'da, tramvay yolunda meydana gelen kaza sonrası, yolcular tramvaydan inip yürüyerek devam etti. Kaza nedeniyle seferler de aksadı.

Güncellenme: 17:34, 29/05/2021
HaberlerGünün İçinden

Kaza 16.00 sıralarında, Topkapı Kavşağı girişinde meydana geldi. Topkapı yönünde ilerleyen kapalı kasa minibüs ile otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın ardından savrulan otomobil, ışık direğine çarptıktan sonra, tramvay yoluna girdi. Kaza sonrası tramvay seferleri Kabataş yönünde kısa süreliğine dururken, seferler tek şeritten devam etti.

Kaza nedeniyle ilerlemeyen tramvayda bulunan yolcular, inerek bir sonraki durağa kadar yürüdü. Yola giren otomobilin çekici ile kaldırılmasının ardından seferler normale döndü. DHA

İlginizi ÇekebilirKocaeli'de bir tramvay hattı ihalesiKocaeli'de bir tramvay hattı ihalesi
istanbul Kabataş kaza Kocaeli otomobil
Yayınlanma Tarihi:17:18,