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Uyuşturucu taşıyan araç arızalanınca yakayı ele verdi

Sakara-Düzce sınırında jandarma tarafından yapılan uygulamada, durdurulan çekicinin üzerindeki arızalı araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Güncellenme: 09:35, 18/04/2021
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Uyuşturucu taşıyan araç arızalanınca yakayı ele verdi

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Sakarya-Düzce sınırında yol kontrolü gerçekleştirdi.

Beylice mevkiinde gerçekleştirilen uygulamada, şüphe üzerine durdurulan çekicinin üzerinde arızalı olarak bulunan araçta ve 3 şüphelinin üzerinde 90 gram bonzai, uyuşturucu madde içiminde kullanıldığı değerlendirilen 4 adet şırınga, bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilere adli işlem ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplamda 10 bin 407 TL idari para cezası uygulandı. (İHA)

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