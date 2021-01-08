Bursalı makyajlı Egea’nın fiyatları belli oldu

2016 yılından beridir otomobil ve hafif ticari araç pazarının en çok tercih edilen modeli olan Egea, 2020 yılının son çeyreğinde makyajlı bir şekilde karşımıza çıkmıştı. O dönem sadece tasarımı ve yeni gövde tipiyle alakalı bilgilendirme yapan firma 2021 yılının ilk günlerinden itibaren otomobilin hem donanım özelliklerini hem de fiyatını açıkladı.

Fiat Egea makyajla birlikte yerden daha yüksek ve daha fazla maceracı karakterde olan versiyonu Cross ile karşımıza çıktı. Fiat, Egea Cross ile SUV satın almak isteyen tüketiciyi hedefliyor. Cross’un haricinde Egea alıştığımız gövde tipleri olan Sedan, Hatchback ve Station Wagon seçeneklerine de sahip.

Otomobil ilk etapta 4 farklı motor seçeneğiyle satışına sunulacak. Yeni regülasyonlar doğrultusunda güncellenen otomatik şanzıman seçeneği ise makyajlı otomobille ancak yılın yarısından sonra satın alınabilecek. Yani makyajlı Egea ilk etapta sadece manuel şanzımanla satın alınabilecek.

HER MODEL ÖTV’DE DÜŞÜK DİLİMDE YER ALACAK

Fiat tarafından yapılan önemli açıklamalardan biri de aracın tüm versiyonlarının yüzde 45 ve yüzde 50’lik dilimde yer alacak olması oldu. Bu sayede otomobilin fiyatın ciddi bir artış söz konusu olmayacak.

Makyajlı Egea her gövde tipinde 3 farklı donanımla tercih edilebilecek. Otomobilin gövde renkleri seçenekleri arasına ise “Paprika Turuncu ve Okyanus Mavi” renkleri eklenmiş durumda.

Otomobil ülkemizde sedan gövdesiyle 130 bin 900 TL’den, hb gövdesiyle 145 bin 900 TL’den, SW gövdesiyle de 188 bin 900 TL’den satın alınabilecek. En önemli ve en yeni Egea gövdesi olan Cross ise 154 bin 900 TL’den başlayan etiket fiyatına sahip olacak.

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç yeni Egea Cross ile alakalı olarak açıklamalarına, “Egea Cross ile pazar payımız artırmak istiyoruz ama ilk etapta 2021 yılında pazar payı değerlerimizi korumayı hedefliyoruz.” diyerek başladı.

Aytaç, pandemi döneminde hata geçirilen online görüşme hakkında ise, “Online olarak 50 adet otomobil satışı gerçekleştirdik. Ama tam olarak 50, ne 51 ne de 49. Bu rakam daha yüksekte olabilirdi ama ne yazık ki bu bölüme daha fazla aktarılacak daha fazla otomobil bulamadık. 2021 yılı ocak ayı sonu itibariyle kredi onayı da bu sistem üzerinden alınabilecek. Bu yüzden gelecek yıllarda bu sistem üzerinden satılacak otomobil rakamının artacağını düşünüyoruz” dedi.

ONLINE SATIŞIN GELECEĞİ PARLAK

Aytaç dijital satışla alakalı olan sözlerine, “Online satışın geleceğini parlak olarak değerlendiriyoruz. Sadece kullanıcı ve satıcı arasında gerçekleşecek bir etkileşim olmadığını tüm bayi teşkilatının bunun içinde olduğunu belirtelim. Bu yatırımın karşılığının bir an önce alınacağını düşünmeyin ama yapılan işlemlerin hacmi artarak bu alanda da satışlar artacağına eminiz. Görüntülü görüşme kısmı, satış olmasa dahi çok iyi oturdu. Herkese cevap verebiliyoruz.” diye ekledi.

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, otomotiv endüstrisinin salgınla nasıl mücadele ettiğiyle alakalı olarak ise, “Aksesuar donanımları üzerinde belli seçenekler sunuyoruz. Pandeminin çıktığı andan itibaren virüslerin araç içinde daha az yaşaması hatta hiç yaşamaması için farklı çalışmalar yapıyoruz. Bildiğiniz gibi taksi Egealar ile ilgili bir ‘panel’ çalışmamız var ve o panelde kullanılan filtre özel ön kısımdan arkaya, arkadan da ön kısma havanın temiz bir şekilde geçmesini sağlıyor. Bu panel ile birlikte ön ve arka kısmın havasını bölebiliyoruz. Buna ek olarak hem aksesuar tarafından hem de ürün üzerinden belirli çalışmalarımız var ama şu an bunu açıklamam pek doğru olmaz.” açıklamasını yaptı.

Bursa’da üretimi gerçekleştirilen ve neredeyse tüm dünyaya ihraç edilen Fiat Egea’nın makyajlı versiyonu artık tüketiciyle buluştu. Fiat Egea 2020 yılında 79 bin 556 adet satıldı.