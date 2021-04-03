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Hyundai’nin pick-up modeli belirginleşmeye başladı

Güney Koreli üretici Hyundai'nin pick-up modeli olacak Santa Cruz'un neye benzeyeceğini gösteren fotoğraflar yayınlandı. Araç Amerika’da tasarlanarak yine Alabama’daki fabrikada üretilecek.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:48, 03/04/2021
HaberlerOtomotiv
Hyundai’nin pick-up modeli belirginleşmeye başladı

Hyundai, merakla beklenen Santa Cruz modelinin ilk çizimlerini paylaştı. Santa Cruz, tamemen farklı bir araç kategorisi sunarak hem SUV hem Crossover hem de Pick-up segmentlerinde yeni bir çığır açacak.

Tasarım olarak aracın kullanım alanına vurgu yaparak daha güçlü bir imaj çizen araç, güçlü ve verimli aktarma organı seçeneklerine de sahip olacak. Teknolojik açıdan bağlanılabilir olarak yüksek donanım sunacak olan araç, macera odaklı kullanıcıların günlük ihtiyaçlarını karşılarken, aynı zamanda güçlü ve verimli motorlarıyla da off road zeminlerde de kullanılabilecek.

Santa Cruz ile ilgili detayları 15 Nisan'da paylaşacak olan Hyundai, özellikle Amerika pazarında önemli satış rakamlarına ulaşmayı hedefliyor. Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan Santa Cruz, bu yaz Alabama, Montgomery’deki Hyundai fabrikasında üretilecek.