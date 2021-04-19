Mercedes’ten bir elektrikli model daha: EQB

Dünyanın en büyük otomotiv organizasyonlarından biri olan Şangay Otomobil Fuarı’nda tanıtılan otomobil aslında Mercedes’in GLB modeliyle çok benzer.

Dışarıdan otomobili gördüğünüzde markanın elektrikli araç kimliğini taşıyan modellerle benzer tasarım çizgisine sahip olduğunu fark ediyorsunuz özellikle farların arasındaki tek parça led ve yumuşak tasarım çizgileriyle.

Mercedes EQB ilk etapta Çin otomotiv pazarında satışa sunulacak. 2021 yılının sonlarında Avrupa’da pazara sunulacak aracın ABD’de ise 2022 yılında yollarda olması bekleniyor.

EQB markanın elektrikli ürün gamındaki giriş seviyesi modeli niteliğinde. EQB 350 4Matic modelinin 16.2 kWh 100 km’lik tüketime sahip. Ayrıca tam şarj ile aracın 419 km’lik yol gideceği belirtiliyor. DC hızlı şarj destekleyen otomobil 100kW gücündeki şarj istasyonlarında yüzde 10’dan yüzde 80’e yarım saat içinde şarj olabiliyor.