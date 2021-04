Otomotivin ‘en etkili’ markaları

ABD’nin General Motors ve Tesla, Almanya’nın Volkswagen’i ve Çin’in BYD’si Time’ın listesinde yer alan otomotiv markaları olarak öne çıkıyor. General Motors, Titan kategorisinde yer alırken CEO Mary Barra derginin kapağını süslüyor. Şirket, Tesla ile sert bir karşılaştırma yaparak daha yeşil bir geleceğin mühendisliğine katkılarından dolayı listeye dahil edildi.

Tesla ise Disruptors kategorisinde yer alıyor. Nispeten genç bir otomobil üreticisi ve yenilenebilir elektrik enerjisi sektöründeki lider statüsü, listedeki konumunu pekiştirdi.

Volkswagen ise Liderler kategorisinde yer alıyor. Alman otomobil üreticisi 2025 yılına kadar EV satışlarında GM, Tesla ve diğer sıfır emisyonlu otomobil üreticilerini geçmek istiyor.

BYD Co. Ltd., Yenilikçiler kategorisine giriyor. Build Your Dreams anlamına gelen Çinli şirket, çeşitli boyutlarda elektrikli mobiliteyi mümkün kılma konusunda Amerikalı iş adamı Warren Buffett’in ve dünya liderlerinin desteğine sahip.