Tesla’dan Çinli müşteriler için yeni hizmet

Reuters’ta yer alan habere göre Tao Lin Salı günü Pekin’de gazetecilere verdiği demeçte, “Çin’de faaliyet gösteren bir şirket olarak Tesla, Çin yasalarına ve yönetmeliklerine uymalıdır” dedi. “Verilerimiz çok iyi korunuyor. Çin verileri Çin’de saklanıyor.”

Tao, Şangay’da elektrikli Model 3 sedan ve Model Y araçları üreten Tesla’nın veri koruma anlayışını Çin hükümeti ile paylaşacağını söyledi. Kaynaklar, Çin ordusunun Tesla araçlarının kameralarıyla ilgili güvenlik endişelerini gerekçe göstererek tesislerine girmesini yasakladığını söylemişti.

Tesla CEO’su Elon Musk ise, otomobillerinin casusluk için kullanılması durumunda şirketi kapatacağını açıklamıştı.