2021’de coronadan ölümler 2020’yi geride bıraktı

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, corona virüsü salgınına bağlı ölüm sayılarını yıla oranla karşılaştırdı.

Gazete Johns Hopkins Üniversitesi’nden elde ettiği verileri incelerken 2021 yılında Haziran ayına kadar kayıtlara geçen corona virüsüne bağlı ölüm sayısının 2020’yi geride bıraktığını yazarken iki yıl arasında ciddi bir fark olduğunu da vurguladı.

Gazete, 2020 yılının tamamında yaklaşık 1.880.000 insanın yaşamını yitirdiğini açıklarken, Perşembe gününe kadar olan yani 2021’in yaklaşık ilk 6 ayında ölüm sayısı 1.884.000 olarak kayıtlara geçti.

Wall Street Journal, bu yılın yaklaşık 6 ayı daha olduğunu hatırlatırken, “Aşılar onaylanarak dünyanın farklı bölgelerine dağıtıldı fakat ağırlıklı olarak varlıklı ve gelişmiş ülkeler bu aşılara sahip olabildi” yorumunu yaptı.