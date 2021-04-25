4 ay içinde 3 kardeş coronadan öldü

İşçi emeklisi Mehmet Turun, aralık ayında İstanbul’da yakalandığı corona virüsü nedeniyle hastanede tedaviye alındı. 64 yaşındaki Turun, tedavi gördüğü hastanede 30 Aralık’ta hayatını kaybetti.

Mehmet Turun’un iş insanı ağabeyi Ahmet Turun da mart ayında virüse yakalandı. Hastanede tedavi gören 66 yaşındaki Turun, 17 Mart’ta doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İki kardeşin ölümünü ardından ailenin en küçük erkek kardeşlerinden Orman İşletme Müdürlüğü çalışanı Ziya Turun da yapılan tetkiklerin ardından corona virüsü testi pozitif çıktı.

İstanbul’da hastanede bir süre yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Ziya Turun da 23 Nisan’da yaşamını yitirdi. 60 yaşındaki Turun, ağabeyleri gibi Şebinkarahisar’da toprağa verildi. Turun kardeşlerin, dört ay içinde yaşamlarını yitirmesi, ailesi ve yakınlarını hüzne boğdu.

BU HASTALIK AİLEMİZİ YARIYA İNDİRDİ

Salgın nedeniyle üç ağabeyini toprağa veren İsmet Turun, “Sekiz kardeşiz. Ağabeylerimi köyümüzde toprağa koymak çok büyük acı. Ben ve ablalarım bu hastalığı yaşadık. Kimimiz atlattık, şu an bir ablam İstanbul’da tedavi görüyor; durumu ağır. Bu hastalık ailemizi yarıya indirdi. Dayanmak zor, dua ediyorum” dedi. (DHA)