ABD’de intihar girişiminde bulunan kız çocuklarının sayısı arttı

Yayınlanan çalışma, 12-17 yaş arasındaki kız çocuklarının şüpheli intihar girişimlerinin 21 Şubat ile 20 Mart arasındaki dönemde, 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 50,6 arttığını ortaya çıkardı. Aynı yaş aralığındaki erkek çocuklar arasında intihar girişimleri de yüzde 3,7 oranında arttı.

Araştırmacılar çalışmada, COVID-19 döneminden önce de ergenlik dönemindeki kız çocuklarının, erkeklere göre intihar oranlarının daha yüksek olduğunu ve bu yeni verilerin önceki araştırmalarla uyumlu olduğunu belirttiler.

Araştırmacılar, araştırmayı yürütmek için 1 Ocak 2019 ile 15 Mayıs 2021 arasındaki acil servis ziyaretlerini inceledi. Araştırmacılar, 49 eyalette ve Washington DC’de kız çocukları tarafından acil servise yapılan başvuruların Mayıs 2020 civarında artmaya başladığını, Mayıs 2020’den sonra ise bu oranın yüksek kalmaya devam ettiğini söylediler.

KISITLAMALARDAN OLUMSUZ ETKİLENDİLER

Rapor, araştırmacıların corona virüsü pandemisinin gençler arasında daha yüksek oranlarda zihinsel sağlık sorunlarına yol açmış olabileceğini ileri süren yeni bilgilerin yayınlanmasıyla geldi. Ülke çapında sanal öğrenmenin kullanılması, arkadaşlardan izole edilme, yüz yüze ders dışı etkinliklere katılımın yasaklanmasının ergenlik dönemindeki bireylerin endişe ve depresyon belirtileri göstermelerine neden olduğu belirtildi.

CDC (ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri) yayınladığı çalışmada şu satırlara yer verdi: “Gençler yüksek risk altındaki bir grubu temsil edebilirler çünkü fiziksel mesafe (okullara, öğretmenlere ve akranlara bağlı olmama dahil) gibi önlemlerden özellikle etkilenmiş olabilirler.”

CDC araştırmacıları madde kullanımındaki artışlar ve ekonomik sorunlar gibi ruh sağlığı tedavisinin önündeki engellerin de intihar riskini artırdığına dikkat çektiler.

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