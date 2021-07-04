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Andropozu geciktirmek mümkün mü?

Dr. Adayaner, erkeklerde ilerleyen yaşa bağlı olarak testosteron yani erkeklik hormonu seviyesindeki azalmayla başlayan andropoza karşı 4 etkili reçete verdi...

Nazan DOĞANER HALICI
Güncellenme: 07:39, 04/07/2021
HaberlerSağlık
Andropozu geciktirmek mümkün mü?

İlerleyen yaşla birlikte gelişen ve doğal bir süreç olan andropozda testosteron seviyesi kademeli olarak azalır ve yaş ilerledikçe özellikle karın bölgesinden kilo alma, cinsel fonksiyon bozuklukları ve depresyon gibi çeşitli belirtiler görülür. Ancak ‘yaşam tarzında yapılacak bazı değişikliklerle andropoz belirtilerinin daha geç yaşlarda ortaya çıkması sağlanabilir' diyen Adayaner, bu duruma karşı 4 etkili reçete vererek, şunları söyledi:

STRES BÜYÜK ETKEN

Andropoz aslında yanlış bir terim. Çünkü erkeklerde kadınlardaki menopozun karşılığı olabilecek bir “pause” yok. Ancak zaman zaman testislerin ve çok az oranda böbrek üstü bezlerinin ürettiği testosteron azalabilir ve kandaki seviyesi belli bir değerin altına indiğinde klinik olarak yakınmalara neden olabilir. Testosteron insanlarda beyindeki hipofiz bezinin kontrolü altında testislerden salınıyor. Özellikle ergenlik çağında pik yapıyor. Sperm üretiminde, kıllanma, ses kalınlaşması, kasların oluşumu ve kırmızı kan hücrelerinin üretiminde (eritrositler), erkeksi karakterlerin oluşumu ve sürdürülmesinde ve tabii ki cinsel işlevlerde etkisi var. Bu hormon 40-45 yaşından sonra yıllar içinde göreceli olarak azalır. Diğer hastalıklar da bu azalmayı hızlandırabilir veya daha erken yaşta çıkmasına neden olabilir. Bunlar, bazı genetik hastalıklar (Klinefelter gibi), hipofiz bezi hastalıkları, bu bölgeye uygulanan ameliyatlar, ışın tedavileri, kronik enfeksiyonlar, uzun süreli steroid kullanımı, renal yetmezlikler, testis travmaları veya hastalıkları, diyabet, fazla kilo alımı, metabolik sendrom gibi hastalıklardır. Son yıllarda stresin de testosteron seviyesini azalttığı ile ilgili çalışmalar var.

İşte 15 belirtisi

Cinsel istekte azalma (libido düşüklüğü)
Ereksiyonu sürdürmede zorluk
Testislerde küçülme
Konsantrasyon ve hafıza kaybı
Bilişsel işlevlerde azalma
Kendini kötü hissetme
Uyku bozuklukları
Depresyona meyil
Vücutta toplam yağ oranında artış
Kas oranında azalma kıllanmada azalma n Fiziksel efor gerektiren işlerin yapılmasında zorluk
Kemik erimeleri ve kırıklar
Terleme
Ateş basmaları
Güven duygusunun azalması

NELER YAPILABİLİR?

1- İyi uyumak, sağlıklı beslenmek ve düzenli spor yapmak (kişi kendini mutlu ettiği sporu yapmalıdır, sırf kilo vermek adına hiç sevmeden koşmak hem ruhsal stres yükünü artırır hem de zaten uzun süreli sürdürülebilir olmaktan uzaktır) testosteron seviyelerini artırır.

2- Diyabet, obezite ve metabolik sendrom gibi hastalığın olanlarda bu hastalıkların kontrol altına alınması ve kilo verilmesi hormon seviyesini artırılabilir.

3- Sigara, alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak olmak bile başlı başına hormon seviyesini artırmada önemlidir.

4- Özellikle karides ve kabuklu deniz hayvanları (istiridye gibi), brokoli, ıspanak, avokado gibi sebzeler, muz, yumurta ve bal gibi yiyecekler de testosteron üretimini artırma potansiyeli olan besinlerdir.