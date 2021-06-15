Aşı sorgulama SMS ve e-Nabız’da nasıl yapılır? Aşı sırası kimlerde?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 40 yaş üzeri tüm vatandaşların aşı programına dahil edilmiş olacağını duyurmasının ardından aşılama programında meslek gruplarının tanımlanmasına devam ediliyor. Bugünden itibaren SGK kayıtlı tüm çalışanlara Covid-19 aşı randevusu alabileceği duyuruldu.

40 YAŞ VE ÜSTÜ PROGRAMA DAHİL EDİLDİ

Bakan Koca, çarşamba günü yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından aşı konusunda açıklamalarda bulunmuştu. Koca, şunları söylemişti:

* Sırası gelen vatandaşlarımızın gecikmeden aşılarını olmalıdır. Bu, toplumsal bağışıklığı en kısa sürede kazanmamız için ilk şart.

* İster yaş ister meslek grubu sebebiyle sıranız gelmiş olsun, lütfen zaman kaybetmeden aşınızı olun.

* Gelecek pazartesi günü 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız da aşı programına dahil edilmiş olacak.

SGK KAYITLI ÇALIŞANLAR AŞI OLABİLECEK

Aşılamada yeni bir döneme daha geçildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “SGK kayıtlı tüm çalışanlar yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun” dedi. Bakan Koca’nın yaptığı aşı açıklamasının ardından bakanlığı resmi sitesi çöktü.

SGK kayıtlı tüm çalışanlara Covid-19 aşı randevusu yarın açılıyor. Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun” ifadelerini kullandı.

AŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

vatandaşların Covid-19 aşısı için aşı grubunda olup olmadıklarını öğrenmeleri gerekiyor. Bunun için iki yol var. Vatandaşlar, e-Nabız hesaplarına girerek “Covid-19 aşı durumunu sorgula” sekmesi altından bunu kolaylıkla öğrenebiliyor. İkinci yol ise, aralarında boşluk bırakarak AŞI, T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini 2023'e kısa mesaj atmak. Gelen mesajla vatandaşlar aşı grubunda olup olmadığını öğrenebiliyor. Bu aşamanın ardından aşı onam formuna hem e-Nabız'dan hem gelen kısa mesaj ile erişebiliyor.

Vatandaş aşı grubunda yer alıyor ise, aşı randevusunu e-Nabız üzerinden MHRS'ye bağlanarak ya da MHRS web, mobil uygulamalarını kullanarak ve ALO182 hattını arayarak alabiliyor. Tüm randevu bilgileri hem e-Nabız'da hem de vatandaşın cep telefonuna gelen kısa mesajda yer alıyor.