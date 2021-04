Aşıda üçüncü doz çalışmaları başladı

30 yaşındaki Ian Haydon, COVID-19 aşısının test edilmesi için gönüllü olanlardan biri. 45 kişilik ilk denemede yer alan Haydon son olarak 60 katılımcıdan oluşan üçüncü doz aşılama için oluşturulan test grubunda yer alıyor ve bilim insanlarının pandeminin bir sonraki aşamasına hazırlanmaları için yardım ediyor.

İLK DOZ AŞI İZLENİMLERİ

Haydon, geçen yıl bahar aylarında bir arkadaşının aşı denemelerine katılacağını öğrenip kendisi de katılmak için form doldurdu. 8 Nisan 2020’de Haydon, şu anda kullanım için izin verilenden çok daha yüksek olan ilk deneysel aşı dozunu aldı. Aşama 1 güvenlik denemesine kaydoldu, bu da tüm katılımcıların aktif bir doz aldığı ve yan etkiler açısından izlendiği anlamına geliyor.

Haydon, ilk doz aşısıyla ilgili izlenimlerini Insider’a şu şekilde anlatıyor: “İlk dozum oldukça olaysızdı. Ertesi gün kolumda aşının yapıldığı yerde ağrım oldu, ancak oldukça hızlı bir şekilde kaybolduğunu hatırlıyorum.”

I’ve been admitted into the 1st COVID-19 vaccine trial.

I’m grateful for my health. For the 1000s of scientists who brought us here. For the team that developed this vaccine (@NIH, @moderna_tx, et al). For @KPWaResearch, and the nurse who came out of retirement to draw my blood pic.twitter.com/phxai5wsYZ

— Ian Haydon (@ichaydon) March 28, 2020