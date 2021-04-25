Aşıda üçüncü doz çalışmaları başladı

30 yaşındaki Ian Haydon, COVID-19 aşısının test edilmesi için gönüllü olanlardan biri. 45 kişilik ilk denemede yer alan Haydon son olarak 60 katılımcıdan oluşan üçüncü doz aşılama için oluşturulan test grubunda yer alıyor ve bilim insanlarının pandeminin bir sonraki aşamasına hazırlanmaları için yardım ediyor.

İLK DOZ AŞI İZLENİMLERİ

Haydon, geçen yıl bahar aylarında bir arkadaşının aşı denemelerine katılacağını öğrenip kendisi de katılmak için form doldurdu. 8 Nisan 2020’de Haydon, şu anda kullanım için izin verilenden çok daha yüksek olan ilk deneysel aşı dozunu aldı. Aşama 1 güvenlik denemesine kaydoldu, bu da tüm katılımcıların aktif bir doz aldığı ve yan etkiler açısından izlendiği anlamına geliyor.

Haydon, ilk doz aşısıyla ilgili izlenimlerini Insider’a şu şekilde anlatıyor: “İlk dozum oldukça olaysızdı. Ertesi gün kolumda aşının yapıldığı yerde ağrım oldu, ancak oldukça hızlı bir şekilde kaybolduğunu hatırlıyorum.”

I’ve been admitted into the 1st COVID-19 vaccine trial. I’m grateful for my health. For the 1000s of scientists who brought us here. For the team that developed this vaccine (@NIH, @moderna_tx, et al). For @KPWaResearch, and the nurse who came out of retirement to draw my blood pic.twitter.com/phxai5wsYZ — Ian Haydon (@ichaydon) March 28, 2020

İKİNCİ DOZDA YAN ETKİLERİNİ YAŞADI

Haydon, bir süre sonra ikinci doz için de çağırıldı. Ancak bu defa farklı yan etkilerle karşılaştı. Kol ağrısının yanında gece yüksek ateş, mide bulantısı, baş ağrısı ve kas ağrıları ile uyandıktan sonra Haydon, deneme katılımcıları için kurulan 24 saatlik yardım hattını aradı.

Ateşini düşürmek için acile gitmesi tavsiye edildi. Haydon, acilde geçirdiği iki saatten sonra çok daha iyi hissetmeye başlayıp taburcu oldu.

Ancak ertesi gün uyandığında kendini hâlâ hasta hissediyordu. Evde kusup bayılmasına rağmen yeniden acile gitmek istemedi. O akşam ateşi düşüyor, baş ağrısı ve mide bulantısı da azalıyor. Ve ertesi gün uyandığında, tamamen iyileştiğini söylüyor.

Bu korkutucu 24 saate rağmen Haydon, aşı denemeleri için gönüllü olduğuna pişman olmadığını söylüyor:

“Ne kadar kötü olsa da, bunun boşuna olmadığını bilmek beni rahatlatıyor. Aşının en etkili dozunu ve hangi dozun çok yüksek olduğunu öğrendik ve bu, aşının daha güvenli bir dozunu alan birçok insana fayda sağlayacak.”



ÜÇÜNCÜ DOZ AŞISINI DA OLDU

Aşama 1 denemesini yürüten ekip, yaklaşık üç ay önce Haydon ile temasa geçti. Araştırmacılar olası bir güçlendirici dozun güvenliğini araştırıyorlardı ve ilk dönem katılımcılar uzun vadeli bir çalışma için en iyi umutlarıydı.

Haydon, gönüllü olarak katıldığı bu son doz için şunları söylüyor: “Araştırmacıların incelediği iki konu var: Takviye almanın güvenli olup olmadığını bilmiyoruz ve ayrıca aşının biraz değiştirilmiş bir versiyonunu almanın etkisinin ne olacağını da bilmiyoruz.”

Haydon, şu anda kullanımda olan 25 mikrogram Moderna aşısından ve ilk kez Güney Afrika’da görülen B.1.351 varyantına uyarlanmış 25 mikrogram yeni bir aşıdan oluşan deneysel bir güçlendirici aldı.

Haydon, üçüncü doz aşısını ilk dozundan yaklaşık bir yıl sonra 1 Nisan’da aldı. Takviye aşısı olduğu için biraz kol ağrısının yanı sıra, ertesi güne kadar süren düşük dereceli ateş, mide bulantısı, ağrılar ve yorgunluk vardı. 24 saat süren yan etkilerden sonra kendini gayet iyi hissediyordu.

A year ago I tried the Moderna vaccine to see if it was safe. (Spoiler: It is!) Now, on my #COVIDvaccine anniversary, I'm happy to share that I just got a 3rd dose. This booster experiment will reveal (1) if strain-adapted vaccines boost immunity & (2) whether they are safe. — Ian Haydon (@ichaydon) April 1, 2021

DENEYİMLERİ SOSYAL MEDYADA İLGİ ÇEKTİ

Bu süreçteki deneyimlerini sık sık sosyal medyada paylaşan Haydon, insanların hikayesine olan ilgisine de hayran kaldığını belirtiyor. Haydon, aynı zamanda gönüllü olarak bilimsel konularda yazılar kaleme alıyor ve antikor seviyeleri ve çok daha fazlası için test sürecinin tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyor.

Haydon, bir bilim iletişimcisi olarak, bu süreçte özellikle aşı geliştirme söz konusu olduğunda, daha fazla insanın bilim haberlerine dikkat ettiğini fark ettiğini söylüyor.

Pek çok insanın kendisine ulaşarak aşı denemesi için gönüllü olmak istediklerini söyledi. Ayrıca her gün düzinelerce insanın aşı selfie'lerini gördüğünde, katıldığı bu gönüllü çalışmanın dünyada gerçek bir etkisi olduğunu bilmenin kendisini mutlu ettiğini de belirtiyor.

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