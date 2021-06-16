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Aşıda yeni uygulama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Gün içinde randevu, gün içinde aşı” uygulamasını başlattıklarını duyurdu.

Güncellenme: 11:12, 16/06/2021
HaberlerSağlık
Aşıda yeni uygulama

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün randevu istesem aşım ne zaman yapılır? ‘Gün içinde randevu, gün içinde aşı’ uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım.” ifadesini kullandı.

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Sağlık Sağlık Bakanı Twitter uygulama
Yayınlanma Tarihi:11:10,