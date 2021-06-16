Aşıda yeni uygulama

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, &#8220;Bugün randevu istesem aşım ne zaman yapılır? &#8216;Gün içinde randevu, gün içinde aşı&#8217; uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım.&#8221; ifadesini kullandı.. İlginizi ÇekebilirFahrettin Koca: Verdiğimiz sayı hatalı çıktı. İlginizi Çekebilirİstanbul Valisi duyurdu: Aşılamada en yüksek sayı. &nbsp;. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Sau011flu0131k","pageIdentifier":6489350}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/saglik/asida-yeni-uygulama-6489350');var aip2_pageCategory = "sozcu-Sağlık";aip2('newsArticle', {"identifier":6489350,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/saglik/asida-yeni-uygulama-6489350/","headline":"Au015fu0131da yeni uygulama","articleBody":"","articleSection":"Sau011flu0131k","keywords":"["Sa\\u011fl\\u0131k","Sa\\u011fl\\u0131k Bakan\\u0131","Twitter","uygulama"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/06/16/iecrop/asi_16_9_1623831040-880x495.jpg","author":"Ali u00d6zgu00fcr u0130nan","datePublished":"2021-06-16 11:10:55","dateModified":"2021-06-16 11:12:24","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":1470}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/saglik/asida-yeni-uygulama-6489350/');