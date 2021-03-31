AstraZeneca aşısının adı değişti

AstraZeneca’nın geliştirdiği corona virüsü aşısının ismi değişti… Son dönemde aşı olanların çok ciddi yan etki göstermesi ve yaşamını yitirmesinin ardından şirket corona virüsü aşısının ismini değiştirme yoluna gitti.

İsveç İlaç Ajansı Lakemedelsverket, Avrupa İlaç Ajansı verilerine dayandırarak AstraZeneca’nın geliştirdiği aşının isminin artık Vaxzevria olduğunu açıkladı.

Yetkililer aşının içeriğinin değişmediğini belirtti. İsveçli yetkililer aşının paketlenmesi ve etiketlerinin yerleştirilmesi açısından isim değişikliğini pozitif bir adım olarak lanse etti.

Kayıtlarda isim değişikliğinin 25 Mart’ta Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylandığı belirtildi.

İngiltere’nin önde gelen eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi ve İsveç merkezli AstraZeneca’nın ortak yapımı olan corona virüsü aşısı son haftalarda kanda pıhtıya sebep olduğu ve bazı hastaların ölümüne yol açtığına dair iddiaların ortaya çıkmasıyla büyük bir tartışmanın ortasında kalmıştı.

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