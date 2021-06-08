Beslenme alışkanlıklarını değiştirecek araştırma: Gürültü, yemek seçimimizi etkiliyor

Araştırma gruplarından bir gruba yavaş müzik dinletildi, diğer bir gruba da hüzün veya gerilim gibi duyguları tetikleyen parçalar dinletildi. Appetite dergisinde yazan araştırmacılar, yavaş müzik grubunun daha sağlıklı yiyecekler seçme olasılığının daha yüksek olduğunu bildirdi.

Bu araştırma dinlenilen müzikle seçilen yemek arasında bir ilişki olduğunu gösteren ilk araştırma değil.

2013’te Birmingham Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, televizyon gibi gürültü ve görsel uyaranların dikkat dağınıklığına etkileri üzerine 24 çalışmayı analiz ettiler ve dikkatimiz dağıldığında bir sonraki öğünde de daha fazla yemek yediğimizi buldular.

BESLENME DÜZENİNİZ İÇİN GÜRÜLTÜDEN UZAK DURUN

Bazı uzmanlar yemek saatlerinde herhangi bir müzikten, TV ya da konuşma gibi diğer rahatsız edici gürültülerden kaçınılması gerektiğini söylüyor ve bunun yemek tüketimini kontrol etmek için etkili bir araç olduğunu öne sürüyor.

Leeds Üniversitesi’nde psikoloji ve obezite uzmanı olan Profesör Jason Halford, “Aşırı tüketimi teşvik edebilecek ve yemekten alınan zevki potansiyel olarak artırabilecek dikkat dağıtıcı şeyleri azaltın” diyor. Ayrıca gürültülü yiyeceklerin, insanları yavaş yemeye teşvik ettiğine inanılan ve araştırmacılar tarafından ‘çatırtı etkisi’ olarak adlandırılan bir fenomeni de tetiklediği düşünülüyor.

NE YEDİĞİNİZİ DUYUN

Terim, 2016 yılında ABD’deki Colorado Eyalet Üniversitesi’ndeki bilim insanları tarafından, insanların yemek yerken kendilerini duyabildikleri zaman yüzde 31 daha az yediklerini gözlemlemeleri sonucunda ortaya çıktı.

Çalışmanın yazarlarından Profesör Gina Slejko, Good Health’e verdiği demeçte, “Çıtırtı sesinin doğal duraklama noktaları yarattığını, insanların davranışlarının daha fazla farkına vardığını ve tükettiği yiyecek miktarını düşünebileceği bir an olduğunu düşünüyoruz” diyor.

SESSİZ YEME DİKKATİ TADA ODAKLAYABİLİR

Bristol’deki West England Üniversitesi’nden psikolog Christine Wade-Ramsey “20 yıldır öğle yemeğinde aynı tür sandviçi yiyen; ancak daha dikkatli; yani daha yavaş yedikten ve yemeğin tadını, kokusunu düşündükten sonra aslında bundan hoşlanmadıklarını fark eden insanlar oldu” diyor.

Ramsey sözlerine şu şekilde devam ediyor; “Dikkatinizi zevke odaklamak, aynı zamanda tok hissetmenin ve tatmin olmanın aynı şey olmadığını anlamanıza yardımcı olur. Bu, tükettiğiniz şeyi değiştirebilir.”

Ancak Ramsey, mutlak sessizliğin herkes için işe yaramayabileceğini de belirtiyor. Ramsey, sessizce oturmayı zor bulanlara yemek yerken arka planda sessiz bir müzik çalmayı deneyebileceklerini söylüyor: “Bunun nedeni, vücudunuzun müziğin ritmine uyma eğiliminde olmasıdır ve yavaşça çiğnemek, vücudunuza tokluk hissi vermesi için zaman verebilir. İştah kontrolünü yeniden kazanmanıza yardımcı olabilir ve yemeğinizin tadını daha fazla çıkarabilirsiniz.”

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