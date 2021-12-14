Bir doktor daha coronadan hayatını kaybetti
Bursa'nın Karacabey ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan doktor Kutsal Altıntaş, yakalandığı corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.
Bursa’nın Karacabey ilçesinde aile hekimi olarak gören yapan doktor Kutsal Altıntaş, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
BTO BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
Karacabey’de bir dönem İlçe Sağlık Müdürlüğü görevinde bulunan aile hekimi doktor Kutsal Altıntaş, Corona virüsten hayatını kaybetti. Bursa Tabip Odası (BTO), Kutsal’ın vefatını sosyal medya hesabından duyurarak, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. (İHA)