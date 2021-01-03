Çocuklarda hangi aşı ne zaman yapılmalı?

Aşı ile bağışıklık sistemimiz bu mikrop ve toksinleri tanır, onlara karşı bir savunma geliştirir. Böylece gerçek mikropla karşılaşıldığında kişi hastalığa yakalanmaz ya da hafif geçirir.

Aşı yapılmayan toplumlarda ciddi enfeksiyon hastalıkları salgını ve ölümler görülür. Günümüzde birçok hastalık aşılar sayesinde neredeyse hiç görülmemektedir… Dolayısıyla pandemide de rutin aşıların ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Miraç Ergen, rutin aşıları ve takvimde olmasa da yapılması önerilen aşılarla ilgili şu bilgileri verdi:

RUTİN AŞILAR

– Hepatit B Aşısı: Karaciğer iltihabı ve sarılık etkenidir. Doğumda, 1. ayın sonu ve 6. ayın sonunda kas içine yapılır.

– BCG Aşısı: Verem hastalığından korur. 2. ayın sonunda sol omuzdan cilt içine yapılır.

– Beşli Karma Aşı: Difteri, boğmaca, tetanos ve çocuk felcinden koruma sağlar. Hemofilus Influenza Tip B, menenjit ve orta kulak iltihabı etkenidir. Karma aşı 2, 4, 6 ve 18. aylarda kas içine uygulanır.

– Konjuge Pnömokok Aşısı: Pnömokok bakterisi zatürre, menenjit ve orta kulak iltihabı etkenidir. 2, 4 ve 12. aylarda kas içine yapılır.

– Oral Polio Aşısı (Çocuk Felci): 6 ve 18. aylarda ağızdan damlatılır.

– Kızamık, Kıza-mıkçık, Kabakulak Aşısı: 12. ayda ilk dozu yapılır. Cilt altına uygulanır. İkinci doz ise 1 Temmuz 2016'dan sonra doğanlara 48. ayda aile hekimliğinde, bu tarihten daha erken doğanlara ilkokul birinci sınıfta yapılır.

– Su çiçeği Aşısı: 12. ayda cilt altına uygulanır. (Uzun zamandır Türkiye'de bulunamıyor.)

– Hepatit A Aşısı: Karaciğer iltihabı ve sarılık etkenidir. 18 ve 24. ayda yapılır. Kas içine uygulanır.

– Dörtlü Karma Aşı: Difteri, boğmaca, tetanos ve çocuk felcine karşı etkilidir. Koldan kas içine uygulanır. 1 Temmuz 2016'dan sonra doğanlara 48. ayda aile hekimliğinde, bu tarihten daha erken doğanlara ilkokulda yapılır.

– Erişkin Tipi Difteri- Tetanos Aşısı: 13 yaşında yapılır.

UYGULANMASI ÖNERİLEN ÖZEL AŞILAR

– Rotavirüs Aşısı: Rotavirüs bebeklerde ve küçük çocuklarda ciddi ishale yol açabilen oldukça bulaşıcı bir virüstür. 2. ayda başlanır. 2 doz ve 3 doz olarak yapılabilen 2 çeşidi vardır. Ağızdan içirilir.

– Meningokok (Menenjit) Aşısı: Meningokok hastalığı, menenjite ve kan dolaşımı enfeksiyonuna neden olabilen ciddi bir bakteriyel hastalıktır. İki tip aşısı vardır ve her ikisinin de yapılması gerekir. 2. ayda başlanır, 2 ay ara ile 3 doz yapılır. 1 yaşından sonra bir doz rapel uygulanır. Kas içine uygulanır.

– Human Papilloma Virüsü (HPV): Kanser aşısıdır. HPV, genellikle cinsel temas yoluyla yayılır. HPV kadınlarda rahim ağzı ve vajina kanseri; erkeklerde penis, baş boyun ve makat (anüs) kanseri etkenidir. HPV aşısı, 9 ile 45 yaş arasında yapılabilir. Kız ve erkek çocuklara 9-13 yaş arasında yapılması önerilir. 6 ay arayla 2 doz olarak kas içi uygulanır.