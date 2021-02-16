Corona aşısında yan etki pozitif işaret: Bağışıklık sisteminin çalıştığını gösteriyor

Corona virüsü dünya genelinde hız kesmeden can almaya devam ederken, salgını bitirmek için en büyük umut halen aşılarda. 1 yıl gibi kısa bir sürede virüse karşı aşı geliştirilse de, ilk günden bu yana tartışmalar bitmek bilmiyor.

Aşıların etkinlik oranı, mutasyona karşı koruyup korumadığı ve ortaya çıkan yan etkiler, pek çok ülkede tartışılmaya devam ediyor. Salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere’de aşıdaki yan etkilerle ilgili farklı bir yaklaşım geldi. Uzmanlar, corona virüsü aşısında ortaya çıkan yan etkilerin sanılanın aksine pozitif bir işaret olduğunu savundu.

10 KİŞİDEN BİRİNDE OLUYOR

İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), İngiltere’de aşı uygulanan her 10 kişiden birinde 48 saat içinde hafif yan etkiler görülebildiğini, bunların büyük çoğunluğunun herhangi bir müdahale gerektirmeden kendiliğinden geçtiğini belirtti. Oxford Aşı Grubu da MHRA’yı destekler bir açıklama yaparken, “Bu tip semptomların ortaya çıkması, bağışıklık sisteminin olması gerektiği gibi çalıştığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

6 GÜN İÇİNDE YOK OLDU

Daily Mail gazetesi, aşıda öncelikli grupta yer alan ünlü televizyon sunucusu Gabby Logan’ın annesi Christine Yorath’ın yaşadıklarını aktardı. 3 Şubat’ta aşı olan 70 yaşındaki Yorath, “Dört saat sonra çok yorgun hissetmeye başladım. Aynı gün akşam saatlerinde sağ dizim ve bileklerim ağrımaya, bacaklarım ise ağırlaşmaya başladı. Ertesi sabah sol koltuk altımda ağrılı bir şişlik oluştu. Altı gün içinde hepsi tamamen geçti” dedi.

Daily Mail’in haberine göre, corona virüsü aşısı vücuda enjekte edildiği andan itibaren bağışıklık sistemi kırmızı alarma geçiyor. Vücuttaki seviyesi yükselen antikorlar virüsün izini sürmek için kan dolaşımında ‘devriye’ geziyor. Tespit edilen virüse karşı da T hücreleriyle güçlü bir bağışıklık yanıtı veriliyor.

SEBEBİ SİTOKİN ARTIŞI



Bağışıklık sisteminin aşıyla vücuda enjekte edilen inaktif durumdaki virüse yanıt verebilmesi için, hücrelere sinyal göndermek amacıyla sitokin proteininin seviyesi yükseliyor. Warwick Üniversitesi’nden Prof. Dr. Andrew Easton, “Aşıyla birlikte vücudunuzdaki sitokin seviyesi artıyor. Bağışıklık sistemi bunu hücrelerin virüsle savaşması için uyarıcı olacak kullanıyor. Bu bağışıklık sisteminin aşıya karşı verdiği önemli bir yanıt” ifadelerini kullandı.

Aşıdan sonra artan sitokin seviyesi, ortaya çıkan yan etkilerden de sorumlu. Damarları, kasları ve diğer dokuları etkileyen sitokin, vücutta ağrılı şişliklerin yanı sıra grip benzeri semptomlara da yol açabiliyor.

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