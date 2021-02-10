Corona virüsüne benzeyen yeni bir virüs keşfedildi

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsünün kökenini araştıran bilim insanları Tayland’ın doğusunda Covid-19’a neden olan Sars-CoV-2 virüsüne yüzde 90’dan daha fazla benzeyen farklı bir virüs türü keşfetti.

Singapur Üniversitesi’nden Profesör Lin-Fa Wang liderliğindeki uluslararası bir ekip, corona virüsüne neden olan Sars-CoV-2 ile akraba olan birçok virüs türünün Asya’nın çeşitli bölgelerinde dolaştığını açıkladı.

Bilim insanları, Tayland’ın doğusundaki bir vahşi yaşam sığınağındaki at nalı yarasalarında Covid-19’a neden olan ile çok büyük genetik benzerliğe sahip bir virüs keşfetti. Bilim adamlarının keşfi, virüslerin bulunduğu alanı 4 bin 800 kilometrelik bir mesafeye kadar genişlettiği ifade edildi.

“TAYLAND İLE SINIRLI DEĞİL”

Bilim insanlarının yaptığı araştırma Nature Communications’da yayınlandı.

Araştırmacılar, örnekleme alanının yalnızca Tayland ile sınırlı olduğunu, ancak Sars-CoV-2 ile yüksek derecede genetik bağa sahip olan corona virüsünün birçok ülkedeki yarasalarda yaygın olarak bulunduğundan emin olduklarını ifade etti. (DHA)