Covid-19 ne zamandır var?

Dünya çapında corona virüsü vaka sayısı 91 milyonu aşmış durumda. Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyona yaklaştı. Bu süreçte tedavi edilenlerin sayısı 65 milyonu geçti. Ancak bu rakamlar resmi olsa da rakamlara yansımayan bilimsel çalışmalar bazı soru işaretlerine yol açıyor. Bazı ülkelerde yapılan araştırmalara göre, Çin'de resmi olarak açıklanan 20 Aralık tarihinden önce de Covid-19 vakaları görüldü.



VİRÜS İTALYA'YA DAHA ÖNCE GELMİŞ OLABİLİR

İtalya'da resmi kayıtlara göre ilk vaka 31 Ocak'ta tespit edildi. Roma'da bulunan iki Çinli turiste yapılan test sonuçları pozitif çıkmıştı. İlk vakaların ardından ülkedeki salgın hızı artış göstererek devam etmişti. Ancak Milano Üniversitesi'nin yürüttüğü çalışmanın, British Journal of Dermotology dergisinde yayınlanan sonuçlarına göre durum tam olarak da böyle olmayabilir.

Araştırma sonuçlarına göre 2019 yılının Kasım ayında genç bir kadından alınan deri biyopsisinde Covid-19'un izleri görüldü. Bu sonuçlar ülkenin açıkladığı resmi sonuçlardan çok daha öncesinde, virüsün dolaşımda olduğunu ortaya koyuyor.

Milano Üniversitesi'nde Raffaele Gianotti’nin koordine ettiği araştırma ekibi, 25 yaşındaki kadından deri hastalığı nedeniyle alınan biyopside, immünhistokimyasal çalışma ve RNA-FISH analizi ile Kovid-19 saptadı.

Araştırmada, Covid-19 hastalarında da yüzde 5 ila yüzde 10 ihtimalle deri patolojilerine rastlandığı belirtilirken, 25 yaşındaki kadın hastanın herhangi bir semptomu olmayıp, deri lezyonu ile başvuran ve iki farklı yöntemle Covid-19 testi pozitif olan ilk vaka olduğu belirlendi.

ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR DA BENZER SONUÇLAR VERMİŞTİ

Yine Milano Üniversitesi'nin “Emerging Infectious Diseases” (Ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklar) dergisinde yayımlanan bir araştırmasına göre, Milano yakınlarında bulunan 4 yaşındaki bir çocuktan alınan sürüntü örneklerinin, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüsün erken tür örnekleriyle yüzde 100'lük oranda uyum gösterdiği saptanmıştı. Diğer yandan başka bir araştırmada, Milano ve Torino kentlerinin kanalizasyonlarından 2019 yılının Aralık ayında alınan atık su örneklerinde Covid-19 izlerine rastlanmıştı.

İLK VAKA 'SEHVEN' Sağlık Bakanlığı ilk corona vakasının 11 Mart'ta görüldüğünü açıklamıştı. Ancak Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayıp Birinci'nin imzası olan bir makalede Şubat ayında Mersin'de Covid-19 tanılı 24 kişinin tedavi altına alındığı yazıyordu. Birinci, sosyal medya hesabından 8 Ekim tarihinde yaptığı açıklamada tarihlerin yanlış yazıldığını söyledi ancak bir kaç saat sonra bu paylaşımını sildi. Aynı günün gecesinde ise bu kez bakanlıktan Fahrettin Koca imzasıyla bir açıklama yayımlandı ve yeniden 'sehven' vurgusu yapıldı.

AMERİKA'DA DA ARAŞTIRMALAR ERKEN TARİHİ İŞARET ETMİŞTİ

Amerika Birleşik Devletleri ilk Covid-19 vakasını 21 Ocak 2020 tarihinde açıkladı. Ancak ilerleyen süreçte yapılan araştırmalar, virüsün ülkeye resmi olarak açıklanan tarihten önce giriş yapmış olabileceğini ortaya koymuştu.

ABD'de yürütülmüş bir araştırmada 9 eyaletten 7 bin 389 kan örneği toplandı. Amerikan Kızıl Haçı tarafından toplanan örnekler, test için ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine gönderildi. Amaç, bu örneklerde Covid-19'a karşı antikor olup olmadığını tespit etmekti.

Çalışmada alınan kan örneklerinde izole enfeksiyonlar olduğu belirlendi. Bilim insanları, 84 örnekte Sars-CoV-2'ye özgü nötralize edici aktiviteye sahip olduğu belirlendiğinden dolayı, diğer virüsleri önlemek için geliştirilen antikorların olası olmadığını söyledi.

İLK VAKA ÇALIŞMASI HAKKINDA SORUŞTURMA SÖZCÜ'ye konuşan Türk Tabipler Birliği Merkez Delegesi Dr. Çiğdem Arslan, Türkiye'de de 11 Mart öncesi vakaların olup olmadığını tespit etmek bir çalışma yapıldığını söyleyerek ('sehven' açıklaması yapılan çalışma), “Çok merkezli, Mersin ve İstanbul'dan araştırma görevlilerinin yaptığı bir çalışmaydı. Çalışmada tespit edilen vakalar, şubat ve mart ayının başına ait vakalardı. Oysa biz ilk vakayı 11 Mart'ta açıkladık. Ancak çalışmaya daha sonrasında erişim engellendi. Gerekçe olarak da tarihlerin yanlış yazıldığı gösterildi. TTB Etik Kurulları oda bazlı olarak bu konuda soruşturmaya başladılar.” ifadelerini kullandı.

FRANSIZ YETKİLİ: ARALIK AYI SONUNDA ZATEN YAYILMIŞTI

İlk vakanın 24 Ocak'ta tespit edildiği Fransa'da geriye dönük bir araştırma yapılmıştı. 27 Aralık'ta Covid-19 semptomlarına benzer bir hastanın geriye dönük solunum örnekleri incelenerek, Covid-19 hatalığına yakalandığı tespit edilmişti. 42 yaşındaki balıkçı iki gün antibiyotik tedavisi gördükten sonra taburcu edilmişti.

Fransa'nın Başkenti Paris şehrinin iki büyük hastanesinin yoğun bakım başkanı Yves Cohen, “Enfekte olan ilk hastayı belirlemek, Sars-CoV-2 ve ülkede yayılmasıyla ilgili bilgilerimizi çarpıcı bir şekilde değiştirdi. Çin ile bir bağlantının olmaması ve son zamanlarda seyahat edilmemesi, hastalığın aralık ayı sonunda Fransa'da zaten yayıldığını gösteriyor.” ifadelerini kullanmıştı.

SALGININ BAŞLANGIÇ NOKTASI ÇİN OLMAYABİLİR Mİ?

Oxford Üniversitesi'ndesi viral hastalıklar üzerine çalışan CEBM merkezinde görev alan Dr. Tom Jefferson'ın da katıldığı bir araştrmaya göre virüs Çin'de görülmeden önce İtalya, İspanya ve Brezliya'da görüldü. Jefferson'ın ortaya attığı bir teze göre virüs her zaman Çin'de vardı ve bir durum onun ortaya çıkmasını sağladı. Uzman ağustos ayında Telegraph gazetesine verdiği mülakatta bu ‘durum'un ne olduğunu anlamaya çalıştıklarını söylüyor.

Kaynaklar: CGTN, Bloomberg