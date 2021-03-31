Covid-19 sonrası ağrılarla nasıl başa çıkılır

CovId-19'u atlatan kişilerde tüm vücutta bitkinlik, en ufak harekette nefes darlığı, bir türlü geçmeyen öksürük nöbetleri ve düzensiz solunum rahatsızlıkları yaygın görülüyor. Özellikle yoğun bakımda tedavi görenler ya da uzun süre hastane yatmak zorunda kalanlar taburcu olduktan sonra ağrı sorunu yaşıyor.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dr. Öğr. Üyesi Elif Develi, ağrıların nedenlerini ve tedavi yollarını şöyle anlattı:

TEMEL KASLARDA FONKSİYON KAYBI OLUYOR

Uzun süreli yoğun bakım süreci hastalarda solunum problemlerin yarattığı yorgunluğun yanı sıra fiziksel inaktivite yani hareketsizliğe bağlı özellikle yürümek için kullandığımız temel kaslarda fonksiyon kaybı oluşabiliyor. Hastalar yoğun bakım ünitelerinden taburcu olup normal yaşantılarına dönmeye çalıştıklarında kaslarının eskisi kadar kuvvetli olmaması ve yorgunluk nedeniyle hareketle beraber ağrı yaşayabiliyor. Ağrı şikayetleri tüm hastalarda görülebileceği gibi kronik hastalığı olanlarda ve yaşlılarda daha sık görülüyor. Özellikle hareketle birlikte bacaklarda yoğunlaşıyor.

İŞTE TEDAVİ YOLLARI

CovId-19 sonrası özellikle yoğun bakım süreci geçiren hastalara 6-8 hafta süreli pulmoner rehabilitasyon öneriliyor. Hastalar doktor, fizyoterapist ve diyetisyen gibi sağlık profesyonelleri tarafından multidisipliner bir şekilde değerlendirilmeli ve ihtiyaca yönelik yaklaşımlar belirlenmeli. Hastaların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak fizyoterapist gözetiminde kendi vücut ağırlığını kullandığı egzersizler, esneme egzersizleri, denge egzersizleri, düşük tempoda yürüyüş ve solunum egzersizleri verilebiliyor.

UZAKTAN REHABİLİTASYON DA MÜMKÜN

Ağrı ya da solunum güçlüğü gibi sorunlarla hastaların kendi başlarına başa çıkmak yerine profesyonel destek almalarının yaşam kalitelerini artıracağı unutulmamalı. Pandemi sürecinde kişiler sağlık kuruluşlarına başvurmaktan çekinebiliyor fakat dijitalleşen dünya ile egzersizler Tele-Rehabilitasyon ile yapılabiliyor. Bunun için hasta ve fizyoterapist WhatsApp-Zoom gibi uygulamalara bağlanarak eş zamanlı egzersiz yapabiliyor.