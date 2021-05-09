D vitamini olmazsa olmaz

Kemik gelişimi için kilit rol oynayan D vitamini aynı zamanda beyin, kalp, mide, prostat, pankreas ve cilt için vazgeçilmez bir moleküldür.

Covid-19'a karşı birçok mekanizma ile hastalığın sıklığını ve ölüm oranlarını azaltıcı şekilde etki gösterdiği saptanmıştır. Virüsle savaşta güçlü ve sağlıklı olmak için D vitamini depolarının dolu olmasını gerektiğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, bu vitaminle ilgili bilinmesi gerekenleri şöyle anlattı…

KEMİKLER IÇIN GÜÇ KAYNAĞIDIR

D vitamini eksikliğinde çocuklarda raşitizm (kemik zayıflığı) büyüklerde osteomalazi (kemik yumuşaması) hastalığı ortaya çıkar. Raşitizmde belirti ve bulgular çok değişiktir. Başlangıçta kan güçsüzlüğü, hafif kemik ağrıları vardır. Daha sonra çocuklarda kemik eğriliği ve şekil bozuklukları ortaya çıkar. Paytak yürüme ve merdiven çıkma güçlüğü gelişir.

SIK NEZLE ATAĞI YAŞIYORSANIZ DİKKAT!

Farklı merkezlerde yapılan çalışmalar gösteriyor ki, özellikle kış aylarında tekrarlayan sinüzit, bronşit, orta kulak iltihabı, faranjit sorunlarından yakınanların pek çoğu ve soğuk algınlığı, nezle atakları yaşayanların önemli bir kısmı D vitamini eksikliği olan kişilerdir. Sık tekrarlayan bakteriyel veya viral enfeksiyonlardan yakınıyorsanız bu problemin D vitamini noksanlığıyla ilgili olabileceği aklınızda olsun ve D vitamini rezervinizi ölçtürün.

ENFEKSİYONLARDAN KORUR

Vücutta pek çok organın hücrelerinde D vitamini alıcıları vardır ve hücrelerin normal fonksiyonları için D vitamini gereklidir. Özellikle çocukluk ve gençlik yıllarında güneş ışınları ve besinler yoluyla yeterli miktarda D vitamini alanlarda göğüs, kolon ve prostat kanseri riskinin azaldığı bilinmektedir. Yeterli D vitamini hipertansiyon, kalp yetersizliği, beyin felci, Parkinson, demans ve Multiple Skleroz (MS) gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltmaktadır. Astım ve alerjik hastalıklar D vitamini eksikliğinde daha sık olarak ortaya çıkmaktadır. D vitamininin obezite ve diyabete karşı koruyucu etki yarattığı çalışmalarda gösterilmiştir.

HANGİ YİYECEKLERDE BULUNUR?



Araştırmalar ortalama bir kişinin D vitamini ihtiyacının sadece yüzde 20'sini besinler aracılığıyla aldığını göstermektedir. Balıkyağı, somon balığı, uskumru, pisi balığı, ringa balığı, ton balığı karides, süt, peynir, tereyağı, krema, yumurta sarısı başlıca D vitamini içeren gıdalardır.

NASIL DEPOLARIZ?

Yaz aylarında ve güneşli diğer günlerde güneş ışınlarının çok dik gelmediği saatlerde güneş kremi kullanmadan 20-30 dakika güneş ışınlarına maruz kalmak D vitamini depolanmasını sağlar. Ancak yazın depolanan D vitamini bütün yıl boyunca ihtiyacı karşılayamaz. Kış aylarında da 10.00-17.00 saatleri arasında güneş ışınlarına maruz kalmak maksimum yarar sağlar. D vitamini düzeyleri kanda 25 (OH) D vitamini tayini ile kolayca tespit edilebilir. Özellikle kış aylarında D vitamini düzeyleri tespit edilmeli ve gerekirse takviye alınmalıdır.