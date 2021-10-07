Dünya Sağlık Örgütü’nden sıtma aşısının yaygın kullanımına onay

Dünya Sağlık Örgütü, özellikle Afrika'daki çocukları etkileyen sıtma hastalığına karşı geliştirilen aşının yaygın kullanımına onay verdi.

Sozcu.com.tr

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), her yıl Afrika’daki on binlerce çocuğun hayatını kurtarabilecek sıtma aşısıyla ilgili kararını açıkladı. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, İngiliz ilaç şirketi GlaxoSmithKline tarafından geliştirilen sıtma aşısının yaygın kullanımına onay verdiklerini duyurdu.

The Guardian’ın haberine göre Dr. Ghebreyesus gelişmeyi “Bu tarihi bir gün” sözleriyle niteledi. Dr. Ghebreyesus Cenevre’de yaptığı basın toplantısında, “Kariyerime sıtma üzerine araştırmalar yaparak başladım. Bu korkunç hastalığa karşı etkili bir aşı bulunması için uzun süredir dört gözle bekliyordum. O gün geldi çattı. DSÖ, sıtma aşısının yaygın kullanımını tavsiye ediyor” dedi.

ÖLÜM ORANLARINDA YÜZDE 70 DÜŞÜŞ

GlaxoSmithKline’ın geliştirdiği sıtma aşısı RTS,S veya Mosquirix olarak biliniyor. Geliştirme programının pilot olarak uygulandığı 2019 yılından bu yana Gana, Kenya ve Malavi’de 800 binden fazla çocuğa aşı yapıldı. Klinik denemelerde aşının sıtmaya karşı korumada etkisinin yüzde 39, küçük çocuklardaki ağır vakaları engellemede yüzde 29 başarı sağladığı belirtildi.

Geçtiğimiz ağustos ayında Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu (LSHTM) tarafından yayınlanan bir çalışmada ise, RTS,S ve sıtma ilacını birlikte alan çocuklarda hastaneye yatış ve ölüm oranlarının yüzde 70 düşüş sağladığı vurgulandı.