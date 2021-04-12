Güney Afrika varyantı Pfizer aşısını aşabilir

Tel Aviv Üniversitesi'nde araştırmalarına devam eden bilim insanları, Güney Afrika varyantına karşı Pfizer aşısının daha az etkili olduğunu ortaya çıkardılar.

Bir veya iki doz aşı aldıktan sonra koronavirüs testi pozitif çıkan 400 kişinin ve aşı olmadan pozitif çıkan 400 kişinin incelendiği araştırmada; varyantın aşı olanlarda hiç aşı olmayanlara göre sekiz kat daha yaygın olduğu görüldü.

AŞI OLANLARDA DAHA YAYGIN

Tel Aviv Üniversitesi araştırmacısı Adi Stern konuyla ilgili şunları söyledi: “Aşılanmamış gruba kıyasla, ikinci bir dozla aşılanan insanlar arasında orantısız şekilde daha yüksek bir Güney Afrika varyantı gözlemledik. Bu da Güney Afrika varyantının, aşının korumasını bir dereceye kadar kırabileceği anlamına geliyor.”

GENİŞ ÇAPTA YAYILMIYOR

Ancak bilim insanları, incelenen 800 kişiden testi pozitif çıkanların sadece yüzde birinde Güney Afrika varyantına rastlandığını tespit etti. Stern, Güney Afrika türünün yayılma oranının düşük olmasının umut verici olduğunu belirtirken; “Güney Afrika varyantı aşının korumasını aşsa bile, popülasyonda geniş çapta yayılmadı” dedi.

Güney Afrika varyantının aşı ile ilişkisini ortaya koyan araştırma henüz hakemli değerlendirmeden geçmedi.

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