Huzurevlerinde corona aşısı yapılmaya başlandı

Türkiye’de Covid-19 ile mücadele kapsamında huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personelin aşılanmasına başlandı. İBB Darülaceze Müdürlüğü’nde kalanlara da saat 11.00’dan itibaren aşı yapılıyor. (DHA)

MALATYA’DA SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TAMAMI AŞILANDI

Malatya'da sağlık çalışanlarının aşılaması tamamlandı, planlamada 90 yaş ve üzeri vatandaşların aşılamasına başlandı.

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. .Dr. Recep Bentli yaptığı açıklamada, Malatya'da bugüne kadar 9 binin üzerinde sağlık çalışanın aşılandığını belirterek, “Tüm vatandaşlarımızın aşılarını öncelik sıralamasına göre tamamlayacağız. Güçlü bir sağlık ordumuz var. Siz kurallara uydukça biz mücadeleye hep hazır olacağız” ifadelerini kullandı.

Bentli, “Büyüklerimizi sağlık kuruşlarına kadar yormamak, corona virüs bulaşma riskini arttırmamak için 90 yaş ve üzeri olup; daha önce corona virüs hastalığını geçirmemiş olan vatandaşlarımızın aşılarını evde yapacağız” diye konuştu. (İHA)

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