İl sağlık müdüründen kritik uyarı: Vaka sayısındaki artış hastanelerimize yansımaya başladı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan corona virüsü risk haritasına göre çok yüksek riskli kategoride bulunan Kayseri'de vaka sayıları gün geçtikçe artıyor.

Kentin durumu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan güncel corona virüsü vaka haritasına da yansıdı.

Haritaya göre Kayseri'de 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka 260,16'dan 315,94'e yükseldi.

“VAKA ARTIŞI HASTANELERİMİZE YANSIMAYA BAŞLADI”

Kentte endişelendiren vaka artışının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, vaka sayısındaki artışın hastanelere de yansımaya başladığını belirtti.

Vatandaşlara uyarıda bulunan Benli şu ifadelere yer verdi:

* Bugün Kocasinan ve Talas ilçe müdürlüklerinde filyasyon ekiplerimizle beraberdik. Filyasyon devam ediyor. Vaka sayılarımız artıyor.

* Vaka sayılarındaki artış hastanelerimize yansımaya başladı. Tedbir yorgunluğuna kapılmayalım. Aşı ile önümüzdeki günler, daha iyi olacaktır.

İlginizi Çekebilir Bakan Koca il il haftalık vaka sayısını paylaştı! İşte son durum

İlginizi Çekebilir Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 3'üncü dalga ürkütücü geliyor, acil durum olmadıkça hastaneye gitmeyin