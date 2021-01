Kanser hastaları aşı olmalı mı?

Yakında risk grubunda olanlara Covid-19 aşısı yapılmaya başlanacak. Dolayısıyla kanser hastaları da aşı olup olmamaları gerektiğini merak ediyor. İşte Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal'ın bu konudaki açıklamaları:

Toplumda uygulanması planlanan, değişik teknolojilerle üretilen COVID-19 aşılarının hiçbiri canlı virüs aşısı değildir. Yapılan çalışmaların kanser hastalarını içermemesi ve beklenen etkinliğin özellikle aktif kemoterapi alan hastalarda düşük olacağı öngörülmekle birlikte, kanser hastalarına bu aşılardan herhangi birinin yapılmasının hastalarda COVID-19 enfeksiyonu riskini azaltacağı düşünülerek Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı COVID-19 aşılarından birini yaptırmasını öneriyoruz. Hangi tip aşının daha uygun olacağına ilişkin kanser hastalarına yönelik çalışmalar olmadığından çok fazla bilgi yok. Biz bu aşıların hepsinin teorik olarak uygulanabileceğini düşünüyoruz. Yani hem mRNA aşısını hem de inaktif aşıyı öneriyoruz.

İŞTE ARAŞTIRMA SONUÇLARI

Kanser hastaları bu virüse yakalandıklarında kesinlikle öleceklerinden korkuyor. Sağlık Bakanlığı'nın yardımıyla Türkiye'de kanser hastalığı tedavisi gören 1523 COVID-19 hastalığına yakalanmış hastayı takip ettik. 1 aylık takibimizde bu hastalardaki ölüm oranı yüzde 5.1 idi. Radyasyon Onkolojisi Derneği'nin yaptığı çalışmada da yine yüzde 5 oranı bulundu. Daha önce Çin'den rapor edilen yüzde 40 oranındaki rakamlar bizim kendi takip ettiğimiz hastalarda görülmedi, çok daha düşük bir ölüm oranı görüldü. Bu veriler Aralık ayı başında UICC (Union for International Cancer Control) kurumunun International Journal of Cancer isimli prestijli dergisinde yayınlandı. Burada yayınlanmış olması Türkiye datasının kıymetli olduğunun da bir göstergesi diyebiliriz.

Ek olarak da yakın zamanda New York Sloan Kettering Kanser Merkezi'nden gelen bir başka raporda kanser hastalarının COVID-19'a yakalandıkları zaman iki aya kadar bulaştırıcılıklarının devam ettiğine ilişkin erken raporlar var.

Hastanın durumu iyi ise…

Her kanser hastası aşı olabilir ancak hastaların aktif COVID-19 enfeksiyonu olduğu dönemde ya da kanser hastalığına bağlı düşkün olduğu dönemde bu aşıların yapılmasını önermiyoruz. Genel durumu iyi olan hastaya yapılmasını öneririz. Evre ile ilgili bir kısıtlamamız yok, her evrede bu aşılar yapılabilir.

Yan etkiler oluşur mu?

Aşıların özellikle kanser hastalarına uygulanması ile ilgili yan etkiler anlamında paylaşılan bir bilgi yok. Bildiğimiz kadarıyla bu aşılara bağlı yan etkiler çok ağır değil. Kanser hastalarının genel durumlarının iyi olduğu dönemde bu aşının yapılması durumunda olası yan etkiler de birkaç gün sonra geçtiği için ek bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz.