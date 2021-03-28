Kilo vermenin 5 kolay yolu

Son zamanlarda siz de fazla kilolardan yakınıyor, ‘bunlardan nasıl kurtulacağım' diye kara kara düşünüyorsanız hemen hızlı kilo verdiren diyetlerin peşine düşmeyin. Uzman Diyetisyen Ayşe Gül Güven'in sağlıklı bir şekilde ve kolay yoldan zayıflamanızı sağlayacak ipuçlarına kulak verin. İşte onlar…

1- Karbonhidratlar düşman değildir

Çok düşük karbonhidratlı diyetler sürdürülebilir diyetler değildir. Çünkü karbonhidratlar vücudumuzun asıl enerji kaynağıdır. Proteinlerin karbonhidrat zincirleri ya da yağların keton cisimciklerini sürekli enerji kaynağı olarak kullanmanız sağlıklı olmaz ve uzun dönem kullanımının etkileri net değildir. Ketojenik diyet uzun vadede özellikle kalp hastalıkları ve kanser riskini artırabilir.

Unutmayın ki yediğimiz sebze, meyve, kuru baklagiller, tahıllar ve süt ürünleri de karbonhidrat kaynağı besinlerdir. Lifli yapıları ile uzun süreli tokluk sağlamasının yanında metabolizmanızı da yoğun çalıştırır. Sonuçta zayıflamanın yolu tek bir yoldan geçmez. The Dietary Guidelines for Americans önerilerine göre günlük toplam enerjinin yüzde 45-65' i kompleks yani zor sindirilen karbonhidratlardan gelmelidir. Çünkü bağışıklık sistemi, beyin fonksiyonları, sinir sistemi, gün içi enerjinizin korunması ve sindirim fonksiyonları için kompleks karbonhidratlar gereklidir.

2- Yemek yeme hızınıza dikkat

Besinlerin ağızdaki mekanik parçalanmasının iyi yapılmaması sizin daha çok kalori almanıza, sindirim şikayetlerinizin artmasına ve gaz oluşumuna neden olur. Yediğinizin farkına vararak doyma sinyallerinin salınımı başlayana kadar sizi yavaşlatabilen faktörleri kullanın. Bunlar yanınızdakilerle konuşmak, düzenli nefes almak, çatal kaşığı arada masaya bırakmak veya ılımlı miktarda su içmek olabilir.

3- Yürüyüş şart

Stresinizi, kaygınızı azaltan, kandaki serbest yağları da yakan, insülin direncini düşüren, mutluluk veren ve uyku kalitenizi yükselten yürüyüşe hayatınızda mutlaka yer açın. Kendinize zaman ayırıp yürüyüşü keyfe dönüştürecek rahat kıyafetler, ayakkabılarınızı giyip, düzenli aralıklarla mümkünse açık hava yürüyüşe çıkın. Tabii bu pandemi döneminde daha tenha alanları ve uygun saatleri tercih etmelisiniz. Yürüyüşe yarım saatle başlayıp süreyi kademe kademe artırın.

4- Motivasyon kaynağınızı bulun

Göbek yağlarınızdan kurtulmak istiyorsanız su içimini önemsemeniz gerekir. Bunun ilk nedeni yağlar parçalanırken bünyesine su alır diğerleri ise mide bağırsak ve böbreklerden geçen su hem metabolik hızınızı arttırır hem de içinizi temizler. Acıktığınızı hissettiğinizde hemen bir şeyler atıştırmak yerine önce su için. Su içmekte zorlanıyorsanız aromalı sular ya da açık beyaz, yeşil ve siyah çaydan faydalanabilirsiniz. Böylelikle dolaylı yoldan çaydaki etkili antioksidanlardan da faydalanırsınız. Kadınların günlük 2.5, erkeklerin ise 3.5 litre su tüketmesi uygundur.

5- Susamadan su için

Sizi bilinçsiz yemek yeme davranışından uzaklaştıracak olan hedefi, kendinize her gereksiz kaloriyi tüketmeye yöneldiğinizde hatırlatın. Çünkü gayretleriniz, giysilerin içinde kendinizi iyi hissetmenizi, öz güveninizin yükselmesini, çalışma ve konsantrasyonunuzun artmasını sağlamak gibi olumlu etkiler yaratır ve bir sonraki adıma geçmenizin yolunu açar.