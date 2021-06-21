MHP’li Aycan: Kulak arkası cihaz ücretinin tamamını SGK karşılasın

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek, işitme kaybı yaşayan çocukların ve ailelerinin yaşadığı sorunları gündeme getirdi. Aycan, hastalara kulak arkası işitme cihazlarının verildiğini; ancak bu cihazların ileri derecede işitme kaybına uğrayanlara tam çözüm olamadığını kaydetti:

VAKALAR BİRİKMİŞ DURUMDA

– Yeni teknolojiler söz konusu. İleri derecedeki işitme kaybına karşı beyin sapı veya kulağa implant yapılıyor. Bu ameliyat çok pahalı. İki kulak için yaklaşık 320 bin lirayı bulan bir maliyet söz konusu. SGK bu paranın 41 bin lirasını ödüyor. Bu ücret ödenmediği için vakalar birikmiş durumda.

– Bu konuda SGK’nın bir şeyler yapması gerekir. Ailelerin bunu karşılama şansı yok. Ayrıca kulak arkası işitme cihazı ücretinin tamamı da karşılanmıyor. SGK’nın bunun tümünü karşılaması gerekiyor. Bu çocukların 3 yaşında mutlaka ameliyat edilmesi ve arkasından konuşma terapisi ile konuşabilmelerinin sağlanması gerekiyor. (DHA)