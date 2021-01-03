Pandemide Akdeniz tarzı beslenin

Akdeniz diyeti, Akdeniz çevresindeki ülkelerde yaşayan insanların daha uzun yaşam süresine sahip olmaları nedeniyle öne çıkan ve zamanla biraz değişikliklere uğrasa da önemini yitirmeyen bir beslenme şeklidir… Araştırmalara göre Akdeniz diyeti inme (felç), kalp krizi, diyabet, kanser gibi hastalıkların görülme riskini azaltır. Ayrıca fazla kilolu kişilerin Akdeniz diyetiyle, düşük yağlı diyetlerden daha fazla kilo verdikleri saptanmıştır. Bir başka çalışmada ise bu diyeti uygulayan yaşlı bireylerde uyku kalitesinin arttığı gözlenmiştir.

NASIL YAPILIR?

Beslenme düzenimizin bozulduğu ve artan hareketsizlik nedeniyle kilo aldığımız pandemi sürecinde bu diyet sadece zayıflamak için değil bir yaşam tarzı olarak benimsenmelidir. Akdeniz diyetinde genel olarak haftada 2 kez veya daha az kırmızı et, 2 ya da 4 kez yumurta, 2 kez hindi, tavuk eti, 2 kez veya daha fazla balık ve 2 kez ya da daha fazla kurubaklagil ve her gün yaklaşık bir avuç kuruyemiş ve zeytin tüketilir.

Örnek Menü 1

SABAH

– Siyah/yeşil çay

– 2 yumurtadan mantarlı/menemen soslu az zeytinyağlı omlet (baharatlı)

– 1 dilim peynir/kaşar

– 1 dilim kızartılmış tam tahıllı ekmek

ÖĞLEN

– 1 tabak zeytinyağlı az pişirilmiş ıspanak yemeği

– 4 yemek kaşığı karabuğday (yemeğin içinde de pişebilir)/1 dilim tam tahıllı ekmek

– 4 yemek kaşığı/1 kase sarımsaklı yoğurt

GÜN İÇİ

– 1 portakal/2 mandalina



– 5-6 kaju/20 Antep fıstığı



– Türk kahvesi

AKŞAM

– Az yağlanmış tavada mısır unlu hamsi



– Zeytinyağı limon soslu mevsim salata



– 1 dilim kış kavunu eklenebilir.

Örnek Menü 2

SABAH

– 1 kase yoğurt

– Tarçın

– Bal

– 1 elma/armut (küp küp doğranmış)/böğürtlen, ahududu, yaban mersini

– 6-7 parçalanmış badem/1 yemek kaşığı çam fıstığı

ÖĞLEN

– Fırın tavuk/hindi

– 1 orta boy baharatlı patates/6 yemek kaşığı kepekli yabani pirinç

– Limon, zeytinyağı soslu mevsim salata

GÜN İÇİ

– Yarım avokado/3 tam ceviz içi/9-10 az tuzlu zeytin

– 1 dilim kızartılmış tam tahıllı ekmek

AKŞAM

– Zeytinyağlı kepekli pirinçli pırasa yemeği/patatesli kereviz yemeği (Karabiberli)

– Közlenmiş biberli yoğurt (az sirkeli, az zeytinyağlı).

Örnek Menü 3

SABAH

– 1 haşlanmış yumurta

– 1 dilim orta yağlı peynir

– Kuru domates/közlenmiş renkli/çan/kapya biber+maydanoz

– 1 dilim kızartılmış tam tahıllı ekmek

ÖĞLEN

– Kuzu etli kuru fasulye yemeği

– 6-8 yemek kaşığı basmati/yabani pirinç pilavı

– Az turşu

GÜN İÇİ

– 1 küçük nar/yerli muz/kivi

– 2 yemek kaşığı kabuklu kabak çekirdeği/4 kestane

AKŞAM

– Zeytinyağlı pancar/pazı yemeği

– 3-4 yemek kaşığı yoğurt.