Parkinson hastalığı, Alzheimer’dan sonra ikinci sırada

Beyinde nörodejeneratif bir hastalık grubuna giren parkinsona yakalanan kişinin hareketlerini akıcı ve koordine olmayan bir şekilde yaptığını ifade eden Prof. Dr. Özkaynak, hastalığın en erken belirtilerinin enterik sinir sistemi, alt beyin sapı ve koku yollarında ortaya çıktığını söyleyerek koku duyusu kaybı veya azalması, uyku bozuklukları ve kabızlık, sonraki aşamada ise titreme ve hareketlerde yavaşlama gibi motor belirtiler görüldüğünü belirtti.

TÜRKİYE’DE 150 BİN PARKİNSON HASTASI VAR

Hastalığın genellikle 60 yaş üzeri bireylerde görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Özkaynak, ülkemizde 150 bin civarında hasta olduğunu belirterek, özellikle genetik olarak ortaya çıktığını ve çevresel faktörlerle tetiklendiğini söyledi. Çevresel toksinlerin hastalığa davetiye çıkardığını vurgulayan Prof. Dr. Özkaynak, hastalığın tedavisinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde pek çok yöntemin uygulandığını vurguladı.

Hastalık tanısı alan kişilerin olumsuzluğa kapılmaması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Özkaynak, hastaların doğru tedavi ve düzenli kontrolle kaliteli yaşamlarının uzun yıllar devam edebileceğini ve hasta yakınlarının da bu sürece katkısının çok önemli olduğunu ifade etti.

Parkinsonun tedavisinin günümüzde pek çok yöntemle mümkün olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özkaynak, hastaların düzenli kontrol ve ilaç tedavisinin dışında beslenmelerinde lifli gıdalara yer vermeleri, spor ve egzersiz yapmalarının çok önemli faydaları olacağını söyledi. Prof. Dr. Özkaynak, hastalara Parkinson Hastalığı Derneği'nin web sayfasını bu dönemde takip etmelerinin faydalı olacağını önererek, belli saat aralıklarında hastalara yönelik çevrimiçi programların da yapıldığı bilgisini verdi. (İHA)