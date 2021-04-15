Tabip odasından dikkat çeken açıklama: Can kayıpları gerçek rakamların ancak üçte biri

Trabzon Tabip Odası, “Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz, ölümleri durdurun!” başlığıya basın açıklaması yayımladı.

Eksik, yanlış, tutarsız politikalar, başarısız salgın yönetimi nedeniyle ülkemizde kontrol altına alınamayan COVID-19 pandemisinin üçüncü ve en büyük pikini yaptığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“RESMİ RAKAMLAR CAN KAYIPLARINDA ÜÇTE BİRİ YANSITIYOR”

*Günlük vaka sayıları elli bini aştı, can kayıpları gerçek rakamların ancak üçte birini yansıtan resmi rakamlara göre dahi iki yüz elliyi aştı.

*Hastanelerimiz COVID-19 hastalarıyla dolmaya başladı, belki de hastaneler sadece bu hastalara hizmet etmek zorunda kalacak, yoğun bakımlarda yer bulmak zorlaşacak, hasta seçmek zorunda kalacağız. Her gün çaresizlik içinde yeni ölümlere tanıklık etmekten tükeneceğiz.

“SUÇU VATANDAŞA ATIYORLAR”

*Bu tablodan sadece COVID-19 hastaları değil, COVID-19 dışı hastaları da mağdur olacak, ertelenemez sağlık sorunları için gereken hizmete ulaşamayacaklar.

*Baştan beri yaptıkları gibi hala salgını yönetmek yerine algıyı yönetmeye çalışıyorlar. Mızrak çuvala sığmayınca da “Maske, Mesafe, Hijyen” tekerlemesiyle suçu vatandaşlara atıyorlar. Kısıtlı tedbirlerin salgına çare olmadığını yaşayarak öğrendik, gerçek tedavi tam kapanmadır.

“BİN DEFA YETER”

“Yeter! Bin defa yeter!” ifadeleriyle devam eden Trabzon Tabip Odası açıklamasında şu çağrılar yapıldı:

“Bu kabusu hep birlikte durduralım. Çağrımız sadece sağlık örgütlerine ve sağlık çalışanlarına değil bütün emek-meslek örgütlerini, bütün sendikaları, bütün siyasi parti ve çevreleri, başta yakınlarını COVID- 19 nedeniyle kaybedenler olmak üzere bütün yurttaşlarımıza çağrımızı sahiplenmeye, sesimize ses katmaya, bu yanlış politikalara itiraz etmeye, bu korkutucu gidişata dur demeye, yaşam hakkımızı sahiplenmeye çağırıyoruz. Bu çığlık hepimizin!”

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