Terden corona virüsünü tespit edilebilecek

Bağışıklık sistemindeki olumsuz hareketler olarak tanımlanan ve corona virüsü salgınında hastalarda gözlemlediği sitokin fırtınası artık ter ile tanımlanabilecek. SWEATSENSER Dx olarak adlandırılan saat şeklindeki cihaz corona virüsü salgınında yeni bir adım olabilir.

COVID-19 salgınının başlarında doktorlar, sitokin fırtınası geliştiren hastaların genellikle süreci daha yoğun geçirdiklerini ve ölüm riskinin de bu hastalarda daha yüksek olduğunu fark ettiler. Texas Üniversitesi'ndeki araştırmacıları, antikorlar içeren sensör şeritleri yaptılar ve bunu test ettiler.

ERKEN TEŞHİS İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Çalışmanın yazarı Shalini Prasad ortaya çıakrdıkları bu cihazla beraber salgın adına önemli bir gelişme kaydettiklerini açıkladı: “Özellikle COVID-19 bağlamında, sitokinleri izleyebilir ve bunların yükselişte olduğu görülebilirse, hastaların semptomlar geliştirmeden erken tedavi edilmeleri de sağlanabilir.”

Erken teşhis önemli, çünkü bir sitokin fırtınası serbest kaldığında, aşırı iltihap organlara zarar vererek ciddi haslatıklara ve ölüme neden olabilir. Ancak; eğer doktorlar sitokin seviyeleri yükselmeye başlar başlamaz steroidal veya başka tedaviler uygulayabilirlerse, hastaneye yatışlar ve ölümler azaltılabilir.

Kan testleri sitokinleri ölçebilse de bu testlerin evde yapılması oldukça zor ve proteinlerin seviyelerini sürekli olarak izlenmesi pek mümkün değil.

PASİF TER İLE ÖLÇÜLÜYOR

Bilim insanları, testi terlerini kullanarak uygulayabilmek için hastalardan egzersiz yapmalarını istedi veya hastaların cildine küçük bir elektrik akımı uyguladılar. Bununla birlikte, bu prosedürler, Prasad’a göre sitokin seviyelerini değiştirebilir: “Sitokinler söz konusu olduğunda, onların pasif terle ölçülmesi gerektiğini de gördük. Ama asıl zorluk, özellikle klimalı ortamlarda pek fazla terlemememiz.”

Kol saati benzeri cihaz, pasif ter sensör şeridine nüfuz eden iki proteinin seviyelerini ölçüyor

Araştırmacılar, SWEATSENSER Dx olarak bilinen yeni sitokin sensörleri için yedi proinflamatuar proteine karşı antikorlar içeren sensör şeritler yaptılar. SWEATSENSER Dx, kimyasalların çok daha azını salgılayan anti-enflamatuar ilaçlar alan hastalarda sitokinleri ölçecek kadar hassas.

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