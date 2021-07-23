Vakalar artarken Bakan Koca’dan kritik uyarı: Bu da ciddi bir zayıf noktamız

Corona virüsü vakalarında artış yaşanırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vatandaşlara aşı yaptırma çağrısında bulunuyor.

Twitter hesabından son verileri paylaşan Bakan Koca, “Aşı kampanyamızda 65 Milyon dozu geçtik. Aşısını yaptıranlar arasında yerimizi alalım” dedi.

“BU DA CİDDİ BİR ZAYIF NOKTAMIZ”

Koca, başarının ortak ve büyük olduğunun altını çizerek, “Fakat, 18 yaş ve üstü nüfusta henüz aşı olmayanların sayısının 23 Milyona yakın olduğunu unutmayalım. Bu da ciddi bir zayıf noktamız. Ertelemeden ilk dozu yaptıralım” ifadelerini kullandı.

“AŞIYI ERTELEYENLERE ÖNERİSİ: BİR AN ÖNCE”

Bakan Koca, sağlık çalışanlarının fotoğraflarını paylaşarak, şunları aktardı:

* Ayaktaki, Hemşire Ayşe Kuşçu. Oturan, Hemşire Gamze Dağcı. Hemşire hanım, hemşire hanımın aşısını yapıyor. Hatay'da görevli iki arkadaşımız da Covid-19 geçirmişti. İkisi de aşının önemini hem hasta, hem sağlık çalışanı olarak iyi biliyor.

* Kasım ayında bütün aile Covid-19 geçiren Hemşire Ayşe Kuşçu, bu kez kardeşi Recep'in aşısını yapıyor. Hatay'da görev yapan arkadaşımızın aşıyı erteleyenlere önerisi: “Bir an önce!”

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