3000 tane web sitesini kullanarak internet haritası yaptı

2014 yılında Slokvaya'da öğrenciyken yaptığı internet haritasıyla tüm dünyanın ilgisini çeken Martin Vargic, yedi yılın sonunda yeni bir versiyonla karşımıza çıkıyor.

Insider’a verdiği demeçte, “İnternetin manzarası önemli ölçüde değişti ve eski harita giderek daha da modası geçmiş hale geldi. Bir sanatçı ve tasarımcı olarak önemli ölçüde geliştim. İnternet haritasının yeniden ziyaret edilmeyi hak ettiğini, konseptin daha da iddialı ve kapsamlı bir ölçüde keşfedilip gerçekleştirilebileceğini düşündüm” dedi.

Bin saatten fazla çalışmanın ardından ortaya çıkan harita, şimdiye kadarki en ayrıntılı versiyon oldu. Daha önceki haritalar yaklaşık 200 web sitesinden yapılırken, Vargic internet haritasının yeni sürümü olan 2021 versiyonu için 3.000 internet sitesini kullandığını söylüyor.

DİKKAT ÇEKEN ŞEHİR VE KASABA İSİMLERİ

Vargic'in haritasında her web sitesi bir ülke olarak temsil ediliyor ve haber kaynakları, sosyal ağlar, e-ticaret platformları, arama motorları gibi kategorilere göre gruplara ayrılıyor.

Haritayı yaklaştırdıkça her web sitesinin ülkesinde, kurucular ve CEO’ların isimlerinden oluşan başkentlerin yer aldığı görülüyor.

Haritada Facebook kara kütlesi, Instagram’ın ülkesi, Filter Hills, Reddit Dağları gibi isimler yer alıyor. Haber bölümünde Insider, BBC, CNN ve Fox News’in hemen kuzeyinde, New York Times, The Wall Street Journal ve Vox görülüyor.

“10 YIL SONRA YENİ BİR HARİTA DAHA YAPMALIYIM”

Vargic, “Haritayı yaparken, bu web sitelerinin içeriği, hizmetleri, özellikleri ve en popüler kullanıcıları hakkında çok fazla araştırma yapmak zorunda kaldım. Bu da pek çok farklı dil olduğu için çok da kolay olmadı benim için” dedi.

Vargic, internet geliştikçe haritasının güncelliğini yitireceğini söyledi ve on yılın sonunda yeni bir harita oluşturması gerekeceğini tahmin ediyor. Vargic, haritaları ile insanlara internet ekosistemini görsel olarak daha iyi anlatabileceğini umuyor.

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