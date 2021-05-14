Emily Ratajkowski’nin NFT’si satışa sunuluyor

Ünlü model ve oyuncu Emily Ratajkowski’nin NFT macerası Richard Prince'in tartışma yaratan sergisiyle başladı. Prince 2014 yılında, Instagram'da yayınlanan fotoğrafları toplayıp büyük tuvallere bastırarak bir sergi açmıştı. Ve bu sergi sonunda da 90 bin dolar kazanmıştı.

Prince sergisinde yer verdiği hiçbir fotoğraf için insanları arayıp izin istemedi. Sanatçı, aynı yöntemle ünlü model Emil Ratajkowski'nin de bir fotoğrafına yer verdi.

Model, Prince’in kendisinden izinsiz aldığı fotoğrafa atıfta bulunarak bu NFT ile intikam alıyor. Ratajkowski, Instagram’da “İsimsiz eserler milyonlarca dolara satılıyor ve geleneksel olarak erkek sanatçıların kariyerlerini oluşturuyor, bu eserlerin konuları olan çoğunlukla kadınlar ise hiçbir şey almıyor” diye yazdı.

Ratajkowski sözlerine şu şekilde devam etti: “NFT’ler, kadınların imajlarını sürekli olarak kontrol etmelerine ve kullanımı ve dağıtımı için haklı tazminat alma becerisine sahip olma potansiyeline sahip.”

Kendimi Geri Satın Almak: Yeniden Dağıtım İçin Bir Model ismini verdiği çalışmayı satın alan kişi çerçevede asılı kalabilecek bir şey elde etmeyecek. Bunun yerine çevrimiçi bir kimlik numarasının sahibi olacak. Yani; Ratajkowski'nin görüntüsü yalnızca dijital olarak mevcut.

NFT dünyasına giren model aynı zamanda geçmişte sanat eğitimi de almıştı.

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